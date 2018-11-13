Как я покупала глюкометр: хотелось меньше крови, боли и чтобы просто было пользоваться

Со временем у многих из нас выражение «следить за своим здоровьем» обретает буквальный смысл - это когда появляется необходимость регулярно что-то измерять (объем талии, вес, давление, уровень сахара и холестерина и т. д.) или подсчитывать (калории, удары пульса). И не всегда ради этих рутинных манипуляций хочется беспокоить врача. К нему лучше прийти уже с результатами наблюдений, чтобы он и оценил картину.

В рубрике «Здоровье под контролем» мы будем выбирать и тестировать различные приспособления для домашнего мониторинга важных для здоровья показателей. Первый прибор - глюкометр.

Первый раз слова «У вас повышен сахар» я услышала пару лет назад. Меня тогда успокоили тем, что это не критично, хоть и погранично, что такое бывает, но еще раз через месяц кровь на сахар сдать надо. Все последующие анализы оказались примерно такими же. Один врач сказал, что это нарушенная толерантность глюкозы, и, дабы избежать развития диабета, надо подкорректировать рацион питания, а уровень сахара в крови взять под контроль. Так я узнала, что глюкометр держат дома не только диабетики, и приобрела его для себя, чтобы видеть, как меняется к лучшему мое здоровье после всего, что я ради него сделала.

Конечно, не просто пошла и купила первый попавшийся глюкометр! Я же человек, который: а) ненавидит, когда прокалывают подушечку пальца для забора крови, потому что это больно, б) предпочитает технику, для работы с которой достаточно одного нажатия кнопки, потому что, если все сложно, обязательно что-то пойдет не так.

Ради двух этих пунктов я устроила мониторинг всех глюкометров, которые могла купить в Минске.

Мой личный тендер выиграл прибор нового поколения, который по описанию подходил даже маленьким детям: безболезненный прокол, маленькая капелька крови, быстрота и простота измерения, ну просто за 5 секунд.

Суть измерений та же, что и в глюкометрах предыдущих поколений. А вот особенности свои очень заметны и приятны.

Благодаря более чувствительному ферменту для анализа нужна совсем маленькая капелька крови и меньше времени. Минимальной глубины прокола мне было достаточно, чтобы получить необходимое количество «материала». По ощущениям - слабее, чем укус комара! Это первое.

Во-вторых, порадовала экономичность. И дело не только в доступной цене, но и в сроке годности тест-полосок, которые придется покупать при постоянном пользовании. За счет того же нового фермента срок их годности в уже вскрытой упаковке увеличился до 6 месяцев. Обычно он в два раза короче, что не очень удобно для таких пользователей, как я, которым не надо измерять сахар ежедневно, а также людям с диабетом второго типа, которые делают измерения раз в день.

Как и в каких условиях я пользовалась глюкометром, помог ли он мне отрегулировать свое питание и как все это повлияло на уровень сахара в крови - расскажу в следующий раз.

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«Питание при диабете - это не диета, а пример того, как должны питаться все люди»

В лечении сахарного диабета, как и многих других заболеваний, люди ждут небольшого чуда. Надеются на ученых, которые разработают препараты, способные вылечить диабет, на инсулиновые помпы, которые сами измерят уровень сахара в крови и введут инсулин в нужном количестве. Почему бы и нет? Наука идет вперед, и поводы для оптимизма есть. Но, как говорят умные врачи, главным инструментом в лечении диабета остается… голова. Ведь вызывает его не бактерия и не вирус, а целый комплекс причин, среди которых на первом месте излишек калорий в сочетании с недостатком движения.

Это что касается диабета 2-го типа, который встречается у подавляющего большинства (90%) пациентов, у которого диагностирована эта болезнь, - проблема образа жизни. Инсулинозависимый диабет - 1-го типа - это еще больший повод взять себя в руки. Самый лучший инсулин не даст желаемого эффекта, если не держать под постоянным контролем сахар в крови, неправильно питаться, курить и т. д.

Накануне Всемирного дня диабета мы как раз поговорили об этом с Татьяной Подольской, врачом-эндокринологом 2-й детской больницы г. Минска.

- Количество больных диабетом растет во всем мире, как и число людей, имеющих избыточную массу тела. И если говорить о диабете второго типа, то его развитие как раз зависит от того, что, когда и как мы едим, - отмечает врач. - В Беларуси 66,6% населения имеют избыток массы тела. Почему? Мы едим очень много быстрых углеводов и очень мало двигаемся. Если в пору моего детства было наказанием не пустить ребенка на улицу гулять, то сейчас детей надо уговаривать выйти, чтобы оторвать от компьютеров.

- А что не так в питании детей? Родители ведь стараются, чтобы ребенок вышел из дома не голодный, чтобы в его рационе были полезные продукты…

- Когда спрашиваешь родителей, чем ребенок завтракает, чаще всего выясняется что это чай-кофе-бутерброды или быстрые завтраки (каши, не требующие варки, и т. п.). Некоторые родители считают, что раз есть завтрак в школе, то дома нет смысла тратить на это время. Но кушают они в школе после второго урока! Это как минимум через 2 - 3 часа после сна, что недопустимо. Каким должен быть полноценный завтрак? Каша (кроме манки, и если овсяная, то лучше из цельной или плющеной крупы), омлет, творог, сырники.

- То есть завтрак - это обязательно?

- Да. И для детей, и для взрослых. Как говорят современные диетологи, не завтракают только толстяки.

- Что еще неправильно в нашем питании?

- Мы забыли про свои традиции. Смотрите, картошка - это же не белорусский продукт, но она занимает в нашей кухне огромное место. А кто ест исконно наши продукты, которые намного полезнее: репу, брюкву? Мы не против картошки, но рекомендуем ее есть печеную и в первой половине дня.

Недоедают белорусы и клетчатку, которая чистит органы пищеварения. Поэтому у нас рака кишечника так много… Клетчатка есть в виде отрубей, порошка, но ведь и овощи - отличный ее источник. Все банально просто и дешево.

Знаете, самое правильное питание - у людей с диабетом 1-го типа, когда ты четко считаешь углеводы, клетчатку, знаешь, что такое гликемический индекс, как сочетать продукты, чтобы не было подъема сахара, и т. д. Питание при диабете - это не диета, а пример того, как должны питаться все люди.

БУДЬ В КУРСЕ!

Риск появления диабета 2-го типа увеличивается в два раза при ожирении первой степени

Заболеваемость сахарным диабетом в Беларуси ежегодно увеличивается на 8 - 10%. В основном растет заболеваемость диабетом 2-го типа. В стране зарегистрировано 320 тыс. человек с сахарным диабетом, из которых 93% - пациенты с 2-м типом.

Напомним, что диабет 1-го типа - это аутоиммунное заболевание, при котором поджелудочная железа перестает производить гормон инсулин, необходимый для снижения уровня сахара крови. Диабет 2-го типа - это болезнь образа жизни, когда поджелудочная железа вырабатывает достаточное количество инсулина, но его действие ослаблено, организм не может им правильно распорядиться, из-за чего сахар накапливается в крови.

Профилактика диабета 2-го типа - снижение веса, правильное питание (с высоким содержанием клетчатки, которая, помимо всего прочего, еще и препятствует всасыванию сахара в кровь) и физическая активность.

Риск появления диабета 2-го типа увеличивается в 2 раза при ожирении первой степени, в 5 раз - при второй степени и более чем в 10 раз - при третьей.