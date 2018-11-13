Что выгоднее тунеядцу – оплачивать полную коммуналку или платить налог по старой схеме?

С 1 января 2019-го вместо фиксированного сбора в 20 базовых неработающие будут полностью оплачивать горячую воду, а с 1 октября 2-19-го – отопление и газовые колонки, если они есть. Система, прямо скажем, непростая. Например, как быть, если тунеядец живет в квартире не один?

- Если не занятый в экономике живет один, то за названные жилищно-коммунальные услуги заплатит в полном объеме; если он проживает с членами семьи, то пропорционально количеству оказанных ему услуг. В случае проживания в квартире двух не занятых в экономике граждан, названные услуги будут начисляться по полным тарифам в отношении обоих, - цитирует minsknews.by начальника отдела управления экономики Министерства ЖКХ Жанну Попучееву.

В качестве примера чиновники привели коммунальные платежи для семьи из трех человек, которая живет в квартире площадью 48 «квадратов». Один из них тунеядец, а значит, ему нужно будет полностью оплачивать некоторые статьи расходов.

Допустим, что на подогрев воды у семьи ушло 0,6 Гкал. Этот объем поровну поделят между всеми членами семьи. Соответственно, 0,4 Гкал за двух работающих посчитают по субсидируемому тарифу, а еще 0,2 Гкал – по полному. По нынешним тарифам переплата составит 12 руб. 90 коп.

Так же подсчитают и отопление. Если в месяц на отопление ушла 1 Гкал, то тунеядцу надо будет оплатить по полному тарифу 0,33 Гкал. Здесь переплата составит уже 21 руб. 28 коп. (опять же, по нынешним тарифам). Если в квартире установлены счетчики тепла, то после окончания отопительного сезона оплату пересчитают, исходя из его показаний. Суммы, которые нужно будет доплатить тунеядцам, будут указаны сразу в жировке.

Не стоит забывать еще об одном нюансе: доплачивать за коммуналку нужно будет только тем тунеядцам, которые при этом являются плательщиками коммунальных услуг. Это может быть, к примеру, собственник квартиры или арендатор, заключивший с владельцем жилья договор.

- Если плательщиком жилищно-коммунальных услуг является трудоспособный гражданин, занятый в экономике или, например, пенсионер, и с ним проживают трудоспособные граждане, не занятые в экономике, начисление платы будет производиться в общеустановленном порядке, - добавила Жанна Попучеева.

СЧИТАЛКА «КП»

Что выгоднее – прежний налог или нынешняя оплата?

Фиксированный налог, то есть 20 базовых величин в год, в этом году составил бы 490 рублей (одна базовая – это 24 руб. 50 коп.).

А сколько придется заплатить тунеядцу за год без работы по новой системе? Для расчетов мы взяли те же цифры, что и в примере чиновника. За горячую воду каждый месяц нужно доплачивать 12 руб. 90 коп., а за год в целом – 154 руб. 80 коп. Если отопительный сезон продлится шесть месяцев, то здесь переплата составит 127 руб. 68 коп. Итого в общей сумме – 282 руб. 48 коп. Почти в два раза выгоднее, чем налог на тунеядство.