Со следующего года белорусы смогут покупать сигареты, алкоголь и лекарства через интернет?

В 2019 году в странах Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Армения) могут разрешить интернет-торговлю запрещенными до этого товарами. К ним относятся алкоголь, табачные изделия, лекарства и ювелирные изделия. Изменения предусмотрены проектом дорожной карты по развитию цифровой торговли в ЕАЭС на 2019 - 2020 годы, сообщает РБК.

Пока в странах Таможенного союза действует запрет на продажу этих товаров через интернет. Однако запрет не улучшил ситуацию: алкоголь, табачные изделия, лекарства и ювелирные изделия все равно можно купить в интернете в обход законодательства, но их качество оставляет желать лучшего.

Проект документа предлагает разрешить их продажу специализированным интернет-магазинам с лицензией. Предполагается, что такие меры помогут снизить количество контрафактных товаров и увеличат доход добросовестных продавцов.

После того как будет готов окончательный вариант дорожной карты, ее направят в правительства стран - участниц ЕАЭС. И там уже станет ясно, одобрят ли его в странах, в т. ч. в Беларуси.

Напомним, в Беларуси уже не раз пытались добиться разрешения продавать алкоголь через интернет. Полтора года назад крупная торговая сеть получила отказ от МАРТа, хотя ранее такую возможность рассматривали. А вот глава МВД Игорь Шуневич два года назад назвал заказ алкоголя по интернету «элементом бесовщины». В МВД уверены, что ограничения по продаже алкоголя приводят к снижению количества преступлений, а вот президент в этой эффективности сомневается. Пока власти окончательно не определились, разрешить алкоголь или запретить, у нас то и дело в качестве эксперимента ограничивают его продажу с 11 вечера до 7 утра. Но держится он обычно недолго: в 2015 году - чуть больше двух месяцев, а в октябре 2018-го и вовсе один день.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Канаде 17 октября 2018 года сняли почти столетний запрет и легализовали употребление, торговлю и выращивание марихуаны (но не более 30 граммов). Правда, она оказалась так востребована, что все запасы в лицензионных магазинах иссякли за считаные дни. Теперь власти Канады думают, как это исправить, чтобы покупатели опять не ушли на черный рынок.