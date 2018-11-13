Фактическая безработица в 17 раз выше официальной

По информации Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября этого года составил 0,3% - это в два раза ниже, чем на ту же дату прошлого года. И ровно столько же, как месяц назад.

Безработными на 1 ноября были зарегистрированы 14,3 тыс. человек - это абсолютный рекорд за все время ведения статистики. За последний месяц из списка выбыли 700 безработных.

Нанимателями на 1 ноября заявлены сведения о 80,6 тыс. вакансий - это на 43% больше, чем в прошлом году. В почете по-прежнему рабочие профессии - они составили 66,2% от вакансий. Уровень официальной безработицы в Минске за последний месяц остался прежним. А вот в Брестской области он за это время повысился: было 10 вакансий на троих безработных, а стало 10 вакансий на четырех.

Но кроме официальной безработицы есть еще безработица фактическая. Ее уровень подсчитывается по-другому: Белстат проводит выборочное обследование домохозяйств по критериям Международной организации труда (МОТ). Выборку составляют так, чтобы она отражала общую картину по стране.

Официальный уровень безработицы - это процент безработных, зарегистрированных в службе занятости. А фактический уровень безработицы - это процент безработных от численности трудоспособных людей.

Так вот, уровень фактической безработицы в третьем квартале этого года составил 4,7% от числа трудоспособных. И это самый низкий показатель за почти 20 лет.

В соответствии с критериями МОТ, численность безработных в третьем квартале этого года составила 240,5 тысячи человек. То есть почти в 17 раз больше, чем официальных.

Скрытая безработица выше еще и потому, что многие люди, потерявшие работу, не хотят регистрироваться на бирже труда. Виной тому и мизерный размер пособия по безработице (около 26 рублей), и необходимость бесплатно участвовать в общественных работах, и маленькая зарплата по вакансиям на бирже труда. В результате многие люди ищут работу без помощи государства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Уровень безработицы в последнее время снижается из-за экономического роста во многих странах. Например, количество фактических безработных в странах еврозоны в сентябре упало до 8,1%. Это предкризисный уровень десятилетней давности. А уровень безработицы в целом по Евросоюзу упал до 6,7% (по данным Eurostat).

КСТАТИ

Как менялась фактическая безработица в Беларуси

1999 год - 6,2%*

2009 год - 6,1%

2012 год - 5,6%

2016 год - 5,8%

2017 год - 5,6%

2018 год - 4,7%

*От численности рабочей силы.