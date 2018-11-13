«Человек-баян» Виталий Воронко из Минска попал в «Дом-2»

Не успел «катапультироваться» из проекта «Дом-2» экспрессивный барабанщик из Киева Костя Пугач, как на смену ему пришел не менее интересный персонаж – баянист Виталий Воронко, которого тут же назвали «любимым музыкантом президента Лукашенко».

Виталий сказал, что пришел в проект за искренностью - но, похоже, ему мало кто поверил.

Как сказал сам Виталий, его миссия – спасать людей от плохого настроения. Он признался, что пришел к Ирине Пинчук попытаться строить свою любовь. И тут случился конфуз – Воронко не узнал свою избранницу и указал на другую девушку.

В таком гриме Ирину родная мама бы не узнала - не то, что Виталий!

Ошибиться было немудрено, так как долгожители проекта загримировались под стариков. Но все же ошибка баяниста оказалась роковой, и сразу настроила против него Ирину. Не растопила ее сердце даже песня-экспромт в стиле реггей про остров любви.

Теперь эти люди станут на некоторое время друзьями Виталия.

Виталий сказал, что устал играть в отношения и пришел в проект, чтобы искать искренности и любви. Похоже, в чистоту его намерений мало кто поверил. Развитие ситуации вы сможете увидеть в следующих сериях (если смотрите «Дом-2», конечно). Но понятно, что для любого артиста участие в таких проектах - прежде всего возможность засветиться на телеканале ТНТ и получить свою долю пиара.

Напомним, до этого Виталий Воронко участвовал во множестве телепроектов начиная с белорусской «Песни года», участия в нацотборе на «Евровидение» от Беларуси и до Britain's got talent, а также российского и польского «Голоса». После каждого из проектов (даже если и проигрывал), неизменно приобретал новую аудиторию и знакомства в сфере шоу-бизнеса.

Серию "Дома-2" с Виталием Воронко можно посмотреть здесь