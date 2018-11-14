Беларусбанк прекратил выдачу кредитов на жилье до конца этого года

Беларусбанк с 8 ноября по 31 декабря 2018 года приостановил прием заявлений на выдачу кредитов на жилье. Исключение - жилье, которое строится с господдержкой.

Банк также повысил ставки по кредитам на покупку и строительство жилья. Если раньше кредит был под 13% годовых, то теперь под 15%. Тем, кто подал заявки на кредит до 8 ноября этого года, беспокоиться не о чем - их рассмотрят на прежних условиях.

Не принимаются пока и новые заявки на потребительские кредиты сроком до 4 и 5 лет. Но кредитование на потребительские нужды продолжается.

- Сегодня потребительские кредиты представлены как краткосрочными до 1 года, так и сроком до 3 лет, а также специальными кредитами для отдельных категорий граждан. Кроме того, в системе «Интернет-банкинг» по-прежнему можно оформить заявку на получение потребительского кредита на срок от 1 до 5 лет и заключить кредитный договор без посещения банка. Ажиотаж, который происходит вот уже несколько дней вокруг кредитов Беларусбанка, наводит на мысли, что СМИ в интернете больше интересен сам хайп, нежели содержание новости. Например, запуск новых высокодоходных вкладов со ставками до 12,5% годовых «Урожайный», «Успешный» и др. остался СМИ незамеченным, - возмущаются в банке.

Можно предположить, что такие ограничения с кредитами нужны для того, чтобы уменьшить спрос на заемные деньги. Напомним, летом Нацбанк привел статистику, что кредитная задолженность белорусов весь последний год растет. При этом две трети всех кредитов выдано именно на жилье (покупку, строительство и ремонт), а одна треть - на потребительские нужды.

С этой же целью Нацбанк ввел с 1 мая обязательный для всех банков кредитный коэффициент. Это значит, белорусу дадут новый кредит, только если он отдает по всем своим долгам не более 40% от среднемесячного дохода. Если больше - в кредите откажут.

В Беларусбанке, в свою очередь, считают, что цены на жилье в стране завышены:

- Стабильность нескольких последних лет на банковском рынке существенно снизила ставки по кредитам, сделав их доступными для клиентов. Вместе с тем рынок недвижимости отреагировал на это не столько ростом интересных предложений, сколько существенным (возможно даже «спекулятивным») ростом цены квадратного метра. Уже не первый месяц аналитики рынка недвижимости отмечают, что стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке (нередко в жилых домах 60 - 70-х годов постройки) сравнялась со стоимостью метра в новостройках.

Полагаем, что активная реакция в интернете на факт изменения нашим банком процентных ставок по кредитам на недвижимость скорее продиктована сложившейся ситуацией на рынке недвижимости, чем мифической перспективой изменения экономической ситуации, ростом ставки рефинансирования и прочими последствиями, - рассказали в банке.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белорусские банки в этом году значительно увеличили финансирование строительства жилья (на 74,3 млн. рублей). Общий лимит средств на ремонт и строительство жилья увеличили до 600,3 млн. рублей.