2018-11-14T12:25:19+03:00
Досуг

Весной в Минске выступит Мирей Матье

Французская певица возвращается в Беларусь спустя четыре года
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: CultureboxФото: Culturebox
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Мирей Матье уже приезжала в Минск. В 2014-м она дала во Дворце Республики чудесный концерт - спела по-русски «Очи черные» и «Подмосковные вечера» и трогательно вывела на сцену пожилую маму.

Сегодня певице 72 года, но время над ней как будто не властно: не видно ни одной морщинки!

Весной одна из самых известных и уважаемых певиц мира вернется в Беларусь. Зрителей ждет настоящий вечер в Париже, и обязательно прозвучат ее самые известные песни - За время концерта француженка спела все свои хиты: Une Vie D'amour, Pardonne-Moi Ce Caprice D'Enfant, Der Pariser Tango, Ciao, bambino, sorry, Non, je ne regrette rien.

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

ГДЕ? Дворец Республики (Октябрьская площадь, 1)

КОГДА? 4 марта 2019 года в 19:00

ЦЕНА ВОПРОСА: от 80 до 300 рублей. Справки по телефону 8 (017) 229-91-41.

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