2018-11-14T13:35:59+03:00
Экономика

Служба занятости разыскивает работников: 8,5 тыс. рублей и жилье - специалисту по выращиванию свиней и 305 рублей - учителю труда в Минске

Количество вакансий в службе занятости выросло до рекордного количества. Кого ищут наниматели и какую зарплату предлагают?
Таисия САВИНА
Поделиться:
В службе занятости на 13 ноября зарегистрированы 82 тысячи работниковВ службе занятости на 13 ноября зарегистрированы 82 тысячи работниковФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В службе занятости на 13 ноября зарегистрированы 82 тысячи работников - больше, чем когда бы то ни было. А вот на зарплату «по пятьсот» и выше могут претендовать всего 6% из соискателей (из них треть вакансий - в Минске). Хотя все наниматели и должны в течение пяти дней сообщать в службу занятости о появившихся вакансиях, многие предпочитают искать работников своими силами. Поэтому реально на рынке число вакансий гораздо больше.

Из общего числа вакансий на бирже труда 66,2% - рабочие профессии. Самыми востребованными в Минске в октябре 2018 года были медицинские сестры, инженеры и уборщики помещений, сообщает БелаПАН. Если посмотреть зарплаты таких работников, то становится понятно, откуда дефицит: им предлагают зарплату от 305 до 400 рублей в месяц. При этом 305 рублей - это минимум, который можно получить в Беларуси, работая на полную ставку. Минимальную же зарплату предлагает учителю трудового обучения и одна из минских гимназий.

А в Лиде ищут провизора в аптеку с зарплатой 94,49 рубля на четверть ставки (в пересчете на полную выходит около 378 рублей). Требования: среднее специальное фармацевтическое образование, допуск врача-нарколога и психиатра. И без судимости по «наркотическим» статьям.

Но есть и хорошие новости. Например, хоккейный клуб «Динамо-Минск» ищет спортсмена-инструктора со средним образованием (причем ищет еще с июля) на зарплату от 10 тысяч рублей. Зарплату от 5 тысяч рублей в месяц предлагают 11 работодателей: оператору поста управления в Могилевской деревне за работу 2/2 предлагают зарплату от 8 тысяч. А одна из деревень под Ляховичами ищет директора по производству с гибким графиком и зарплатой от 8,5 тысяч. Еще и с предоставлением жилья. Требования к кандидату: высшее образование и знание датской технологии по выращиванию свиней.

А в это время в Минске разыскивают инженера электросвязи на зарплату от 5 тысяч в месяц. Требования впечатляют: высшее образование, умение пользоваться компьютером и знание китайского и английского языков в совершенстве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие зарплаты предлагают на бирже труда? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Какие зарплаты предлагают на бирже труда?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Министр финансов Максим Ермолович: Деньги надо заимствовать, когда они не нужны. В 2019 году они не очень сильно нужны
На «Кастрычніцкам эканамічным форуме» эксперты и высокие чиновники обсудили, почему Беларусь из прогрессивных переместилась в отстающие и как расплатиться с долгами, не опустошив казну
Новости 24