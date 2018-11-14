Служба занятости разыскивает работников: 8,5 тыс. рублей и жилье - специалисту по выращиванию свиней и 305 рублей - учителю труда в Минске

В службе занятости на 13 ноября зарегистрированы 82 тысячи работников - больше, чем когда бы то ни было. А вот на зарплату «по пятьсот» и выше могут претендовать всего 6% из соискателей (из них треть вакансий - в Минске). Хотя все наниматели и должны в течение пяти дней сообщать в службу занятости о появившихся вакансиях, многие предпочитают искать работников своими силами. Поэтому реально на рынке число вакансий гораздо больше.

Из общего числа вакансий на бирже труда 66,2% - рабочие профессии. Самыми востребованными в Минске в октябре 2018 года были медицинские сестры, инженеры и уборщики помещений, сообщает БелаПАН. Если посмотреть зарплаты таких работников, то становится понятно, откуда дефицит: им предлагают зарплату от 305 до 400 рублей в месяц. При этом 305 рублей - это минимум, который можно получить в Беларуси, работая на полную ставку. Минимальную же зарплату предлагает учителю трудового обучения и одна из минских гимназий.

А в Лиде ищут провизора в аптеку с зарплатой 94,49 рубля на четверть ставки (в пересчете на полную выходит около 378 рублей). Требования: среднее специальное фармацевтическое образование, допуск врача-нарколога и психиатра. И без судимости по «наркотическим» статьям.

Но есть и хорошие новости. Например, хоккейный клуб «Динамо-Минск» ищет спортсмена-инструктора со средним образованием (причем ищет еще с июля) на зарплату от 10 тысяч рублей. Зарплату от 5 тысяч рублей в месяц предлагают 11 работодателей: оператору поста управления в Могилевской деревне за работу 2/2 предлагают зарплату от 8 тысяч. А одна из деревень под Ляховичами ищет директора по производству с гибким графиком и зарплатой от 8,5 тысяч. Еще и с предоставлением жилья. Требования к кандидату: высшее образование и знание датской технологии по выращиванию свиней.

А в это время в Минске разыскивают инженера электросвязи на зарплату от 5 тысяч в месяц. Требования впечатляют: высшее образование, умение пользоваться компьютером и знание китайского и английского языков в совершенстве.

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