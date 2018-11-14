Вратарю клуба премьер-лиги пробили голову, а он хотел тренироваться дальше

19-летний шведский вратарь Понтус Дальберг играет за «Уотфорд». Пока он резервист, но характер должен ему помочь пробиться к вершинам. На тренировке он получил травму головы, причем рана оказалась очень глубокой.

- Это случилось с нашим молодым вратарем Понтусом Дальбергом в воскресенье на утренней тренировке. Получил коленом в лоб и искренне хотел подняться, рассчитывая, что быстро все пройдет, – написал в твиттере основной кипер «Уотфорда» и экс-игрок сборной Англии Бен Фостер.

Позже Дальберг выложил видео, показав, какая осталась рана. И с иронией добавил комментарий:

- Спасибо всем за сообщения. Чувствую себя лучше. Мне зашили рану, и скоро я вернусь в строй. Если хотите вырубить меня, то надо бить сильнее.