2018-11-14T15:29:27+03:00
Спорт

Вратарю клуба премьер-лиги пробили голову, а он хотел тренироваться дальше

Понтусу Дальбергу коленом заехали в лоб. Кажется, он терминатор. Слабонервным не смотреть [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Понтус Дальберг на тренировке. Фото: instagram.com/pontusdahlbergПонтус Дальберг на тренировке. Фото: instagram.com/pontusdahlberg
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19-летний шведский вратарь Понтус Дальберг играет за «Уотфорд». Пока он резервист, но характер должен ему помочь пробиться к вершинам. На тренировке он получил травму головы, причем рана оказалась очень глубокой.

- Это случилось с нашим молодым вратарем Понтусом Дальбергом в воскресенье на утренней тренировке. Получил коленом в лоб и искренне хотел подняться, рассчитывая, что быстро все пройдет, – написал в твиттере основной кипер «Уотфорда» и экс-игрок сборной Англии Бен Фостер.

Позже Дальберг выложил видео, показав, какая осталась рана. И с иронией добавил комментарий:

- Спасибо всем за сообщения. Чувствую себя лучше. Мне зашили рану, и скоро я вернусь в строй. Если хотите вырубить меня, то надо бить сильнее.

pontusdahlbergpontusdahlberg
Понтус Дальберг показал, как ему пробили голову
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