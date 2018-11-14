Жены курильщиков умирают на 4 года раньше, чем жены некурящих

Белорусские онкологи и эпидемиологи во Всемирный день некурения привели печальную статистику. В нашей стране курит почти треть населения. Почему так много? Основная причина в том, что организм разрушается долго и без особых признаков, поэтому создается впечатление о безобидности курения.

К сожалению, у нас дымит почти половина мужчин (48,4%) и 12,6% женщин. На селе таких мужчин еще больше - 54,1%. Мужчины выкуривают 16 сигарет в день, а женщины - 10,3 сигареты.

При этом почти каждый пятый белорус - пассивный курильщик. Американские и японские ученые подсчитали: день пассивного курения равен пяти выкуренным сигаретам. Поэтому жены активных курильщиков умирают в среднем на 4 года раньше, чем жены некурящих. Самое время сказать: «Да я на тебя лучшие годы потратила!»

Каждый десятый мужчина от 18 до 29 лет - вейпер. Это те самые люди, которые не стесняются дымить в лицо прохожим. Они уверены, что электронные сигареты безопасны, но это не так. В докладе ВОЗ говорится, что электронные системы доставки никотина не являются всего лишь «водяным паром», как это часто утверждается. Основными компонентами раствора, помимо никотина, являются пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы, формальдегид и другие, вызывающие рак, вещества. А исследование показало, что нельзя отказаться от обычных сигарет, перейдя на электронные.

Кстати, курить дети начинают все раньше с каждым годом. Мужчины - в 17 лет, а женщины - в 20. В итоге теряют около 18 лет потенциальной жизни.

По данным ВОЗ, курение сегодня вызывает около 40% смертей и провоцирует развитие 18 форм рака у человека. Больше всех умереть от рака рискуют мужчины, которые начали курить до 15 лет. Рак пищевода в 5 раз чаще бывает у курящих по сравнению с некурящими, рак желудка - в 1,5 раза, рак поджелудочной железы - в 2 - 3 раза, а рак мочевого пузыря и почки - в 5 - 6 раз.

Но ученые говорят, что бросить никогда не поздно. Уже через 5 лет у вас будет в два раза меньше шансов умереть от рака из-за курения, а через 20 лет у вас будут равные шансы с некурящими.