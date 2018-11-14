«Лас-Вегас» и мечта увидеть море: Как живут в самом богатом и самом бедном городе Беларуси

Уже который год постоянным аутсайдером по уровню доходов Белстат называет Шарковщинский район, а самым богатым - Солигорский (читайте «Если бы все деньги не уходили из Солигорска, у нас бы второй Лас-Вегас был!»).

Самые богатые и самые бедные районы БеларусиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ШАРКОВЩИНА:

«По нашей жизни можно инструкцию по выживанию писать!»

Шарковщина - маленький тихий райцентр в Витебской области на полпути между Глубоким и Браславом. От Минска - чуть меньше 200 км.Население городского поселка - почти 6,5 тысячи человек. По данным Белстата, в сентябре 2018 года работникам этого района в среднем начислили по 586 рублей - это самые низкие доходы в стране.

Первое впечатление от Шарковщины - словно ты попадаешь в фильм о 90-х. Нас встречает разваливающийся кинотеатр с обсыпавшейся штукатуркой и плакатом «Я люблю Беларусь» на торце.Старые многоэтажки, за ними бараки, заброшенная городская баня…

Приезжих в город встречает старенький кинотеатр с обваливающейся штукатуркой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На этом фоне надпись "Я люблю Беларусь" выглядит несколько издевательски.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Разваливающиеся здания на фоне жилых домов в центре города - типичная картинка из ШарковщиныФото: Святослав ЗОРКИЙ

Через дорогузамечаю здание местного Дома культуры, от сотрудников которого узнаю, что нахожусь в центре правобережной части Шарковщины, а сам город основан в 1503 году, когда великий князь литовский и король польский Александр Казимирович подарил эти земли смоленскому каштеляну Юрию Зеновичу. Дом культуры, кстати, живет активной жизнью - работают детские кружки, студия танцев, библиотека, для молодоженов здесь проводят обряд бракосочетания.

Самое живое и культурное здание в Шарковщине, в котором мы побывали во время нашей командировки. Здесь и библиотека, и детские кружки есть, и обряд бракосрчетания проводятФото: Святослав ЗОРКИЙ

Афиша местного дома культуры говорит о многом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На обратной стороне - еще один вариант культурной программы в ШарковщинеФото: Святослав ЗОРКИЙ

В обед буднего дня людей на улице совсем немного.

- Ситуация здесь плачевная, - рассказывает пенсионер Владимир Семенович. - Если о Шарковщине и говорят по телевизору, то только потому, что у нас самый бедный город страны. Хотя нет, еще говорили, когда в2016-м у нас торнадо был. А так к нам даже высокие чиновники не заезжают, хотя район подыхает, с работой плохо, прилюбой возможности люди уезжают. В первую очередь - молодежь… Остался только консервный завод, ПМКи сельское хозяйство - и то в долгах. Кирпичный и молочный заводы закрыли, сушильный заводотдали под руководство в Полоцке, райпона коленях. Даже хлебозавод больше не работает. Теперь и денег нет, и рабочих мест. Зарплаты задерживают. Недавно, правда, чехи торфоперерабатывающий завод построили. Для нас это - несколько десятков рабочих мест…

- Город на коленях, работы почти нет, люди - в долгах, - рассказывает о Шарковщине местный житель. - Когда в магазин ходим - на вексель берем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Днем в будний день на улицах Шарковщины пустынноФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото из серии "Городские окна".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Местный амфитеатрФото: Святослав ЗОРКИЙ

Пейзажи в Шарковщине контрастныеФото: Святослав ЗОРКИЙ

«В последний раз отдыхала 18 лет назад»

По официальной статистике, больше всего в районе зарабатывают специалисты, которые заняты финансовой и страховой деятельностью, - у них зарплата от 1000 рублей. В промышленности, строительстве, здравоохранении и соцуслугах - примерно по 500 рублей. Самые низкие зарплаты - в сельском хозяйстве. О достижениях района в одном из видеообращений руководства, которое мы нашли в интернете, здесь говорилось так: «Шарковщинский комбинат бытового обслуживания освоил изготовление гробов, а учреждения образования заработали на проведении дискотек и услугах ксерокопирования».

Один из местных источников дохода и рабочих местФото: Святослав ЗОРКИЙ

Молодежь при первой возможности из города уезжает.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Месные рассказали нам, что оетом здесь до сих пор стирают в речке, а зимой на другой стороне реки заливают каток.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

…Переходим мост, чтобы изучить вторую часть центра города. Перед нами - безымянная главная площадь. Безымянная - потому что здесь Ленина нет, а типовое здание райисполкома - есть. Здесь, в милиции, суде, двух школах и районной больнице, по рассказам местных, работает элита. У них самая высокая зарплата.

Здание исполкома- одно из самых богатых в Шарковщине.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большая часть жителей Шарковщины живет в частном сектореФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дорога через мост из Старой в Новую Шарковщину.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Живут здесь небогато, зато люди, надо признать, разговорчивые и душевные.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- И еще в магазине работать хорошо - там и 500 рублей заработать можно! Остальные в долгах, - говорят местные женщины. - Так что по нашей жизни можно инструкцию по выживанию писать...

- Первым делом люди смотрят на товары со скидками, - рассказывает продавец частного магазина. - Макароны из твердых сортов пшеницы даже не завозим - все равно никто не купит, дорогие. Люди экономят. Стандартная покупка - хлеб и молоко. Хорошо идет вареная колбаса. Копченую- на праздники или заезжие берут. В некоторых государственных магазинах с местными сельхозпредприятиями договоренность - зарплату можно выбрать продуктами. Но тогда у людей нет выбора. Ведь в частных магазинах можно и со скидкой купить, а в государственных - только то, что есть. Зато там на вексель дают.

- В последний раз отдыхала 18 лет назад. Мечтаю побывать на море, купить новое платье и сделать маникюрФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я живу в Шарковщине с 2001 года, приехала из Миорского района. Вышла здесь замуж, - местная жительница Анна согласилась рассказать о своей жизни.- Мой муж - предприниматель, заготавливает дрова. Я работаю в доме-интернате в 5 км от Шарковщины. Зарплата 300-320 рублей. Экономим на всем, даже на еде. Все семейные деньги - на сына-студента, который учится в Минске. Домой часто не приезжает, чтобы экономить... Держим свиней - без хозяйства не протянешь.Но у меня хоть муж здесь работает, а у многих женщин мужики- в России. Везде сокращения. Устроиться дворником - уже счастье.

- А когда в последний раз отдыхали?

- Еще до замужества на Нарочь ездили. 18 лет прошло. Хочется сбежать отсюда, но уже страшно с нуля начинать. И ребенка тянуть надо. Сначала отучу, потом уже о себе подумаю.

- Что сперва сделаете, когда сын институт окончит?

- Куплю новое платье. Еще мечтаю увидеть море и маникюр сделать.

«Шаркаем, как можем»

Экскурсия по городу вышла небольшой, из достопримечательностей в Шарковщине - Церковь иконы Божией Матери, Крестовоздвиженский костел, Успенская церковь с красивой колокольней, братская могила воинов Красной армии, памятник убитому во время гражданской войны священнику Константину Жданову, который причислен к лику святых. В городе несколько многоэтажек, остальные дома - частный сектор. И почти у всех - свое хозяйство: поросята, куры, козы, огороды…

Городская достопримечательность - Крестовоздвиженский костелФото: Святослав ЗОРКИЙ

Памятник убитому во время гражданской войны священнику Константину Жданову.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Церковь иконы Божией МатериФото: Святослав ЗОРКИЙ

Возле здания местной милиции нашли такое вот оригинальное строение. Но что это за здание, нам так никто и не смог пояснить. Сказали только, что его выкупил кто-то из Минска и собирается восстанавливать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вид на самое новое здание в Шарковщине, которое мы увиделиФото: Святослав ЗОРКИЙ

На центральной площади заглядываем в универмаг: полки с калошами, рядом - нижнее белье горочкой. Мне объясняют, что самый популярный магазин в городе - секонд-хенд. А вечер можно провести в баре «Койот» с дискотекой или в местной пиццерии.

Парадная сталинка в центре Шарковщины - закрытая стоматологическая поликлиникаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Покупать одежду люди предпочитают все же на рынке. Там привозят из России. Она дешевле.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Магазин в центре городаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Центр шарковщинской торговлиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сезон "Осень-зима 2018-2019"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ассортимент местного магазина одеждыФото: Ольга ИВАШЕНКО

На полке рядом с калошами - нижнее белье горочкой.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- На свадьбе средний ценник с человека -35 рублей, на поминках -17 рублей, - рассказывает буфетчица местного кафе, где мы сытно пообедали за 3,5 рубля. - Хотя и это не всем по карману - люди считают каждую копейку. И я тоже - зарплата у меня меньше 300 рублей. Поэтому покупаю, например, не мясо, а фарш - в него можно риса добавить, лука, морковки, так на выходе получится больше килограмма. А если купить мяса - ужарится. Курицу делю на несколько раз...

Буфетчица местного кафе рассказывает, что ее зарплата - меньше 300 рублей. Когда мы спросили, что бы она сделала с зарплатой в 1 600 рублей, как в Солигорске, призналась: "Даже не представляю, на что такие деньжища потратить можно!"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цены от Солигорских в Шарковщине, конечно, отличаютсяФото: Ольга ИВАШЕНКО

Обед за 3,5 рубляФото: Святослав ЗОРКИЙ

Свадьба в местном кафе обходится примерно в 35 рублей с человека, поминки - в 17 рублейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вид из окна местного кафе в центре города.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- У меня по сравнению с другими еще все нормально, - рассказывает местный учитель. - Зарплата до 500 рублей. Так что не возражаю, дажекогда с нас деньги за субботник снимают - в последний раз с каждого педагога сняли по 7 рублей…

Живут здесь небогато, зато люди, надо признать, разговорчивые и душевные.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самый популярный транспорт в Шарковщине - велосипедФото: Святослав ЗОРКИЙ

Нам рассказывают, что Шарковщина, «между прочим, узловой железнодорожный город между Минском и Браславом». Отправляемся на вокзал - пустынная платформа, типовоепозднесоветское здание. Оказывается, через Шарковщину проходит глухая тупиковая ветка Воропаево-Друя. Пассажиры здесь появляются пару раз в сутки, когда проходит поезд из нескольких прицепных вагонов из Витебска и Минска в Друю. Справа от путей - рынок, но после 12 часов дня здесь ни души. Остаются только покосившиеся металлические ряды, где с утра до обеда одежду по старинке меряют на картонке. Товар, как нам рассказали, местные продавцы закупают в России - там дешевле.

Местные жители говорят: "Чиновники к нам даже не заезжают. А надо бы!"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На местной автостанции народа тоже немногоФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Без скотины и огорода здесь не протянешь, - уверяют местные.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

-Поросята - это же и мясо, и копейка, - рассказывает наш собеседник.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Население Шарковщины - почти 6,5 тысяч человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

И все же машины на улицах Шарковщины отличаются от тех, которые мы увидели в Солигорске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Помните такое?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда-то через Шарковщину проходил торговый путь "Из варяг в греки"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Вообще-то Шарковщина - центр Европы", - говорят с иронией местные жители, но когда-то здесь действительно кипела жизнь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самое романтичное место для прогулок по Шарковщине - дорожка вдоль рекиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Центр городаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А вообще-то Шарковщина была центром Европы! - убеждает нас местный житель.-Когда-то через Дисну проходил знаменитый путь «изваряг в греки». ВСредневековье здесь ни дня без кирмашей не обходилось. А название Шарковщина - от слова «шаркать»: глинистые почвы размывались дождем, и люди начинали шаркать по дороге. Вот и мы шаркаем здесь, как можем.

Еще один местный житель, который не захотел называть своего имени, недавно вышел из ЛТП. Говорит, что с такой жизнью остается только спиваться. Чтобы помогать сыну, ездит "на Россию"Фото: Святослав ЗОРКИЙ