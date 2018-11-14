С нового года некоторые лекарства могут стать дешевле на 10 - 15%

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) утвердило проект Инструкции о методике формирования предельных отпускных цен на лекарства. Раньше цены устанавливались исходя из затрат, но этот метод непрозрачный и трудоемкий, отметили в министерстве. Теперь он останется лишь для дешевых лекарственных средств, которые производились в странах ЕврАзЭС.

Контролировать начнут цены лекарства для сердечников и больных раком

Новая методика нужна, чтобы лекарства не исчезли из аптек, а производители не завышали цены на самые важные средства - в МАРТ будут следить за стоимостью 37 лекарств для больных раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Планировали заняться ценами и на лекарства от желудочно-кишечных заболеваний, но пока ограничились двумя группами. Перечень лекарств хотят расширить к 2020 году.

При расчете минимальной отпускной цены учли мнения представителей бизнеса и науки, производителей, импортеров и даже опыт антимонопольной службы России.

- Регистрация цен на лекарства - общемировая практика. Такой способ регулирования существует в Испании, Франции и России и многих других странах. Мы изучали опыт этих стран. Надеемся, что это приведет к снижению цен и выравниванию их в аптеках, - рассказывает замдиректора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Татьяна Тумеля.

Как рассчитываются минимальные значения?

- В основу заложена минимальная цена на лекарство, полученная при определении среднего арифметического в 15 странах, которые сходны по демографической и социально-экономической ситуации, включая страну-производителя, - рассказала замначальника управления социальной сферы и услуг МАРТ Наталья Василевская.

К слову, список схожих и близких к нам стран вызвал больше всего вопросов у представителей бизнеса. Например, как в список попала Франция и что у нас с ней общего? МАРТ пообещало уточнить инструкцию.

Чтобы продавать оригинальные лекарства для сердечников и больных раком, производителю нужно будет предоставить сведения, по какой цене конкретное лекарство продается в этих странах. Исходя из минимальных цен в открытых источниках (как правило, Минздрава этих стран) и рассчитывается средняя арифметическая стоимость. Второй вариант определения цены учитывает фактическую цену отпуска производителя: берется средневзвешенная цена (это сумма всех цен, поделенная на количество видов товаров без учета объема продаж по ним) за прошлый календарный год. А за отпускную цену в Беларуси берется наименьшая из этих двух цен.

Установить цены выше, чем указанные в удостоверении о регистрации цены, производители не смогут без заявления с обоснованиями в Минздрав. Но можно будет поднять цены до уровня инфляции, обратившись с таким же заявлением.

Цены на дженерики станут ниже

Отдельный механизм предусмотрен для аналогов лекарств, или дженериков. Главное правило - их цена не может быть выше, чем у оригинального лекарства. Лекарство ценой до 20 рублей будет регистрироваться на уровне предельно допустимых цен для оригинальных препаратов. Для лекарств по цене 20 - 500 рублей предусмотрен понижающий коэффициент в 10 - 15% от цены оригинала. А на лекарства дороже 500 рублей предельно допустимая стоимость будет уже на 30% ниже.

- На сколько подешевеют с нового года лекарства, сказать пока сложно. В Ассоциации международных фармацевтических производителей говорят, что они могут снизиться на 10 - 15%. Хотелось бы, чтобы это было ощутимо для населения, - отвечает Наталья Василевская.

- Каждый человек скоро сможет ознакомиться с информацией о предельно допустимой цене на эти лекарства. Уже разработан государственный реестр цен на лекарства, - рассказала замдиректора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Татьяна Тумеля.

С 1 января 2019 года лекарственные средства, цена на которые не зарегистрирована, нельзя будет продавать в Беларуси. Речь идет именно о тех 37 лекарственных средствах, за ценами на которые будет следить МАРТ. Решение о регистрации предельной отпускной цены могут аннулировать, но это не влияет на регистрационное удостоверение на само лекарственное средство.

Почему у нас большинство медпрепаратов дороже, чем в Украине, России и даже Литве? На общественно-консультативном совете в МАРТ предположили несколько причин. Так как Беларусь относят к странам с повышенным экономическим риском, производители повышают отпускные цены на свою продукцию для нас. Еще одна возможная причина, по мнению самих производителей, - указ о госзакупках, который часто связывает руки тем, кто хочет привезти дешевые лекарства, и тем, кто хочет их купить за средства бюджета. Все боятся, что такую закупку могут потом признать незаконной.