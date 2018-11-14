Павел Сапотько: «Исторический музей один из немногих музеев, работающий без выходных»

В марте нынешнего года Минск облетела новость: новый директор Национального исторического музея - Павел Сапотько, и ему всего 26 лет.

- Когда это случилось, обо мне сутки в интернете писали гадости, - рассказывает Павел. - Выясняли, чей я родственник, кто у меня жена. Я принципиально прочитал все. Но все как-то быстро успокоилось и пошло своим чередом.

- Но вы же не с улицы пришли - у вас и образование соответствующее, и работали вы, как говорится, по специальности…

- Менеджмент социальной и культурной сферы – специальность, с которой я закончил Белорусский государственный университет культуры и искусств. По распределению работал директором Центра межкультурного диалога и социальных инициатив Республиканской конфедерации предпринимательства. А потом, когда уже поступил в аспирантуру и преподавал в своем университете, наш ректор, нынешний министр культуры Юрий Павлович Бондарь предложил мне возглавить художественную галерею «Университет культуры». Работать было очень интересно, а уходить - безумно жалко, ведь столько планов осталось!..

- А потом вам предложили возглавить один из государственных музеев страны. Как вас здесь коллектив принял?

- Если честно, думал, будет хуже. Но мне с этим коллективом пока работать относительно легко. Проблемы есть всегда, и порой планерки проходят очень эмоционально. Здесь люди закаленные, мотивированные, искренне любящие культуру, как мне кажется.

Ситуация сейчас непростая. Мы на пороге строительства нового здания (строительство нового здания исторического музея по проспекту Победителей планируется начать в 2020 году – РЕД.). Это гигантский проект, очень сложный. Кроме того, сейчас оснащаем помещения фондохранилищ новым оборудованием, недавно пережили большую серьезную финансовую проверку. Все это в один момент совпало, и при этом надо проводить большое количество выставок, мероприятий. Но все это для меня как хорошая школа. Я сторонник того, чтобы все проблемы переводить в задачи, а задачи решаемы.

исторический музей - это не только здание с пушками на ул. К.Маркса, но и пять филиалов. Фото с сайта музея

- Вас же не просто назначили новым директором музея. Чего от вас ждут?

- Задач много. От повышения среднего уровня зарплаты сотрудников до максимального обеспечения порядка во всей документации по строительству нового здания и активизации проектной жизни музея. Направления деятельности разные – экспозиционно-выставочное, научно-исследовательское, реставрационное, фондовое, международное. К тому же у нашего музея пять филиалов: Музей истории театральной и музыкальной культуры, Музей истории белорусского кино, Дом-музей I съезда РСДРП, Музей природы и экологии, Музей современной белорусской государственности. И еще один отдел - Гостиная Владислава Голубка.

В постоянной экспозиции музея много настоящих раритетов. Фото с сайта музея.

- В последние годы исторический музей стал намного интереснее - классные выставки, интересные мероприятия в музейном дворике. Чем еще вы планируете разнообразить жизнь музея и что уже успели сделать?

- В этом году мы впервые открыли для посетителей в качестве экспозиционных площадей старинные помещения бывших конюшен Минского отделения Государственного банка Российской Империи, находящиеся в музейном дворике, провели здесь выставку, посвященную 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. В экспозиции была и военная техника того времени, и полевая кухня, противотанковые ежи, ДОТ, макет самолета и многое другое. 14 ноября открывается еще одна выставка по теме 1-й Мировой с известным коллекционером Владимиром Лиходедовым. Таких мероприятий у нас много, и музей сегодня это не только постоянная экспозиция, не только новые выставки, но и семинары, мастер-классы, творческие встречи, лектории, литературно-музыкальные программы и проекты для семей с детьми. Во дворике музея этим летом была реконструкция настоящей белорусской свадьбы, вечер французской музыки.

Мне всегда хотелось, чтобы было больше мероприятий, которые показывают нашу культуру , наше историко-культурное наследие, культуру белорусской диаспоры зарубежья. В музее уже прошло несколько выставок работ белорусов, живущих в других странах, есть много других планов в этом направлении.

Через несколько лет уникальные экспонаты исторического музея переедут в новое здание.

- Привозить выставки с известными на весь мир экспонатами – это очень дорогое удовольствие? Они хоть окупаются?

- Да, это дорого. Расходы включают страховку, транспортировку, соответствующее оформление и т.д. Например, выставка «Серебряный век ювелиров России», которая только что закончилась, - была очень дорогим проектом. Под нее полностью создавали антураж, покупали витрины, приглашали художника для оформления зала. Экспонаты доставляли сюда из аэропорта с конвоем вооруженной охраны. Сотрудники милиции покинули музей, только когда все витрины закрыли и поставили на сигнализацию. Все расходы мы оплатили с помощью нашего спонсора. Затраты на этот проект огромные, но такие выставки нужны и для людей, и для имиджа музея.

- Павел, а какие музеи вам лично больше всего нравятся? Кроме того, где вы работаете.

- Я действительно искренне полюбил этот музей, хотя сам не музейщик. Мне лично очень нравятся музеи-мемориальные квартиры. В полном восхищении был от мемориальной квартиры Елены Фабиановны Гнесиной в Москве, музеев-квартир Достоевского, Пушкина в Санкт-Петербурге, Чюрлениса в Вильнюсе.

- Что мы все о работе! Расскажите о себе: где живете, откуда родом.

- Я из Молодечно. Это мой родной и любимый город, самый лучший в мире. Каждые выходные я в Молодечно. Там живут мои родители, бабушка, дедушка, и жена моя из Молодечно.

Минск я полюбил буквально с первой недели проживания, когда поступил в университет, мне приятно и комфортно здесь жить, но душой я в Молодечно. Мне и работается там хорошо, и основная моя библиотека, многие рабочие материалы находятся там.

- Что вам в Минске больше всего нравится и чего не хватает?

- Мне нравится достаточно активная культурная жизнь. И то, что искусство начало выходить на улицы в форме арт-островов, уличных фестивалей – тоже хорошо. Мои любимые места в Минске - площадь Победы и Немига с прилегающими территориями.

Чего не хватает минчанам? Позитива. Люди напряженные, уставшие от жизни. Хотя я и сам всегда такой же… Полностью отключиться от работы не получается даже на отдыхе. Как-то поехали с женой на отдых, и я уже на третий начал метаться и беспокоиться, что где-то там что-то без меня происходит, а я не делаю ничего.

Исторический музей один из немногих, работающий без выходных. Фото с сайта музея.

- У меня есть коллективный вопрос-претензия от любителей музеев: почему график работы музеев в Минске такой, что работающий человек может успеть в них в лучшем случае за час до закрытия?

- Принимаю претензию. Возможно, мы это учтем и что-то придумаем. Но, замечу, что исторический музей – один из немногих работающий без выходных.