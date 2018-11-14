Минск прощается с Игорем Лученком

Народный артист БССР, почетный гражданин Минска, обладатель множества всевозможных знаний и премий умер 12 ноября в возрасте 80 лет. Игоря Лученка госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой помощи в ночь с 1 на 2 ноября Минска с обширным инсультом. Врачи сделали все, что смогли – но он так и не вышел из искусственной комы.

В Центральном Доме офицеров прошла церемония прощания с белорусским композитором.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На прощании в столичном Дворце офицеров, который был для Лученка фактически родным и в котором долгие годы находился его кабинет, выстроилась очередь желающих проститься с композитором. Среди пришедших было немало известных людей, знавших Игоря Михайловича лично по работе в союзе композиторов (он возглавлял его невероятно долго - с 1980 года!), Верховном Совете, некоторые артисты исполняли песни Игоря Лученка.

Жена и сын прощаются с Игорем ЛученкомФото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, Лученок известен прежде всего как автор множества известных песен: «Мой родны кут», «Я хаджу закаханы», «Спадчына», «Журавы на Палессе ляцяць», «Алеся»… Его композиции исполняли София Ротару, Лев Лещенко, ансамбли «Песняры», «Верасы» и «Сябры», Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон… А мелодию «Песни о Минске» столичные жители могут слышать каждый час – ее отбивает куранты Минской ратуши.

В столичном Дворце офицеров выстроилась очередь желающих проститься с композитором.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Игоря Михайловича похоронят на Восточном (Московском) кладбище столицы.

Люди собрались, чтобы провести в последний путь Игоря Лученка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прощание с народным артистом СССР и Беларуси Игорем Лученком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На церемонии прощания звучат песни Игоря ЛученкаФото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусы пришли проститься с Игорем Лученком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Медали и ордена прославленного белорусского композитора Игоря ЛученкаФото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусский политик и писатель Николай Чергинец (в центре)Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Песняры" Леонид Борткевич (слева) и Вадим Косенко.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вокалист легендарных «Песняров» Леонид БорткевичФото: Павел МАРТИНЧИК

На песнях Лученка выросло несколько поколений.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Знаменитый белорусский борец Александр МедведьФото: Павел МАРТИНЧИК

Композитор Эдуард Ханок с супругойФото: Павел МАРТИНЧИК

Художественный руководитель Большого театра Валентин Елизарьев (слева) и гендиректор Владимир ГридюшкоФото: Павел МАРТИНЧИК

Минск прощается с Игорем ЛученкомФото: Павел МАРТИНЧИК

Народный артист Беларуси и СССР скончался на 81-м году жизни.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Лученок о своих главных песнях: «Мне говорили: «Если бы ты написал одну только «Спадчыну», то уже вошел бы в историю»

Знаменитого композитора, народного артиста Беларуси и СССР Игоря Лученка не стало 12 ноября (читать далее)

«Его всегда разрывали на части». За месяц до инсульта у Игоря Лученка состоялся последний творческий вечер

Игорь Лученок умер в больнице 12 ноября - он так и не вышел из состояния искусственной комы (читать далее)

Анатолий Ярмоленко: «Будучи депутатом, Лученок выбивал телефоны, квартиры и машины для других»

Художественный руководитель «Сяброў» приглашал Лученка на свой концерт накануне инсульта – но композитор не смог прийти, потому что неважно себя чувствовал (читать далее)

Игорь Лученок: «Как я вообще в этой жизни выжил?!»

Композитор рассказал о клинической смерти и о том, откуда берутся песни (читать далее)

История одной фотографии. Молодой Игорь Лученок играет на аккордеоне вместе с Александрой Пахмутовой

Автор снимка Юрий Иванов рассказывает о творческой встрече двух великих композиторов (читать далее)

Игорь Лученок: В Государственном гимне Беларуси четыре ошибки!

Народный артист СССР и Беларуси, председатель белорусского Союза композиторов Игорь Лученок в гимнах большой специалист. На счету Лученка гимн Смолевичей, Жодино, Марьиной Горки, гимн пожарников, марш экскаваторщиков, гимн «Линии Сталина», гимн спецназа, гимн волейболистов… Дважды Игорь Михайлович был членом комиссии по утверждению Государственного гимна Беларуси… (читать далее)