«Если бы все деньги не уходили из Солигорска, у нас бы второй Лас-Вегас был!»

Беларусь - небольшая страна, при этом уровень жизни белорусов в различных регионах отличается в разы. Комсомолка побывала в главных городах районов-рекордсменов. (О том, как живут люди в самом бедном районе Шарковщина: «По нашей жизни можно инструкцию по выживанию писать!»)

По данным Белстата средняя зарплата в сентябре этого горда в Солигорском районе составила 1264 рубля - вдвое больше, чем в самом бедном районе Беларуси. Каждый 6-7-й житель Солигорска работает на «Беларуськалии», а по неофициальным данным, здесь живут как минимум 500 долларовых миллионеров. Город очень молодой - Солигорску всего 60 лет. Волей-неволей представляешь себе царство новостроек и дорогих авто, припаркованных у современных торговых центров и фитнес-клубов…

У въезда в город в тумане проступают соляные горы - те самые, которые создают впечатление фантастических марсианских пейзажей. Проезжаем красивые коттеджи. Как позже объяснили местные жители, это «Долина нищих» - так с сарказмом и, видимо, легкой завистью прозвали коттеджный поселок, в котором живут сотрудники «Беларуськалия».Похожий поселок, но только «Тычины», есть в другой части Солигорска.

Поселок "Тычины" и самые дорогие дома в городе.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Местные говорят: в таких домах живет шахтерская элитаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Правда, сам город «зажиточных белорусов» захватывающего впечатления не производит: вдоль центральных улиц - обычные серые панельные дома-коробки. Видно, что есть новые районы с современными высотками, огромный храм в центре, современные городские скульптурки во главе с кротом-шахтером. Но ни «Порше» тебе колоннами, ни «Майбахов». Да и людина улицах в сером и такие же грустные, как и в самом бедном райцентре страны.Ну вы же лучше всех живете! Где радость?

Дома на главных улицах Солигорска - типичные панелькиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Женщин в дорогих шубках и брендовой одежде мы на улицах города не заметилиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

И дворы здесь такие же, как везде. И люди грустныеФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Яблоки у бабуль на улице- по рублю.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Да, в городе есть и относительно новые районы с высотками-новостройками, но и они ничем не отличаются от таких же домов в других райцентрах БеларусиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В Солигорске тоже первые этажи распродают под магазины. Города разные - проблема одна.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Обратили внимание, что в Солигорске широкие просторные тротуары и много деревьев. Местные гордятся этой особенностьюФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В Солигорске любят устанавливать городские скульптрыФото: Ольга ИВАШЕНКО

Но главный персонаж местных городских скульптур - это, конечно, крот-шахтер.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Правда, вот этот, которого мы встретили возле местной ледовой арены, больше смахивает на крысу. Говорят, нос даже пытались подправить)Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Шахтера видно в магазине»

С этим вопросом и отправляемся в первый попавшийся салон красоты - здесь мы точно найдем жену или девушку шахтера!

По сравнению с шахтерами, наши зарплаты очень скромные, - признается наша собеседницаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Солигорск - город контрастов, - смеется сотрудница салона. - Люди здесь делятся на две категории: на тех, кто работает на «Беларуськалии», и остальных. Беспроигрышно вычислить первую категорию можно в магазине: тележка с сервелатом и элитным алкоголем - точно шахтер. Мы по сравнению с шахтерами -бедняки, зарплата «нешахтеров» в среднем от 270 до 700 рублей. А город дорогой, цены на одежду или кафе порой выше, чем в Минске... Но даже у сотрудников «Беларуськалия» есть своя иерархия. Есть руководство и шахтеры, которые работают непосредственно в шахтах, - это элита. А естьсотрудники, которые выполняют работы на поверхности. У кого-то зарплата 4000 рублей, а у кого-то и 500…

Кафедральный собор Рождества Христова освятили только в прошлом году. Строили - с 1994 года. На тот момент в городе еще не было ни одного православного храма. В созидание святыни свою трудовую ношу, по словам местных, вложил каждый солигорчанин.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Еще одно популярное место отдыха солигорчан - ресторан "Терем".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Да, в Солигорске есть Эйфелева башня. Правда, маленькая. Правда, на фоне хрущевок. Зато по проекту начальника местного ЖЭСа.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Население Солигорска - чуть больше 100 тысяч человек. В городе несколько приличных баров и ресторанов, пару дискотек, Ледовыйдворец, музеи. Помимо «Беларуськалия», где занято около 20 тысяч населения, работать можно на нескольких текстильных фабриках, в Институте проблем ресурсосбережения с Опытным производством, Солигорском домостроительном комбинате, автобусном парке, на птицефабрике…Работа в городе есть, но остаться здесь, как мы выяснили, хотят далеко не все. Почему? Самые популярные ответы такие: «Это город для работы, не для жизни», «Не хочу быть шахтером, а больше здесь делать нечего».

Плотность населения в городе - больше, чем в Минске. А за городом - шахты, где строительство домов запрещено. Снять однушку стоит 100 долларов в месяц, купить однокомнатную новостройку - от 40 тысяч долларов.Из главных минусов - не очень хорошая экология. Мужчины, по рассказам жителей, часто умирают, не дожив до 60 лет.

Наша собеседница говорит, что в последнее время солигорчане частенько жалуются на то, что денег нет: "Десять раз подумают, прежде чем купить платье за 180 рублей, при этом на продукты не жалеют".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Так в магазине предлагают одеваться местным модницам. От Шарковщины стиль, конечно, резко отличаетсяФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- В основном солигорчане - это люди, которые приехали сюда из окрестностей, - объясняет нам продавец в местном магазине. - Красиво жить они то ли не умеют, то ли не привыкли, то ли жадничают. Знаю, о чем говорю, потому что и сама жена шахтера, и долго здесь живу. Они работают, зарабатывают, но складывают в кубышку. Берут кредит, строят дома, но триста раз подумают, купить ли хорошее платье за 180 рублей. Раньше работала в школе. Когда встречаю своих бывших учеников, спрашиваю: «Почему не женишься?» А он: «Честно? Жаба душит. У нее зарплата маленькая, а у меня высокая, я шахтер. Зачем жениться и делиться, если можно гулять?» В результате гуляют до 40. Приходишь в ресторан, смотришь на мужчин, а они все в сереньких стареньких свитерочках. Экономят! Такое ощущение, что некоторые работают в шахте, только чтоб гробовые получить.

По нашим подсчетам, на "Беларуськалии" работает примерно каждый 6-7 солигорчанинФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Какие еще гробовые?

- За трудную работу при выходе на пенсию шахтерам выплачивают примерно 25 тысяч долларов. И знаете, что многие с этими деньгами делают? В лучшем случае помогают детям или покупают джип. А часто просто спиваются. То есть всю жизнь впахивали, работали в условиях 60-градусной жары на коленках, чтобы потом в 60 лет помереть…

«Нам сказали, что строят город, в котором будет хорошая жизнь»

Идем по серым улицам Солигорска к проходной «Беларуськалия». Одинаковые дома, одинаковые улицы… Прохожая женщина подсказала, что, как приезжим, нам было бы неплохо попасть в парк Четырех стихий - местную гордость и основное место отдыха солигорчан.

Мы долго гуляли по городу, но ничего необычного и дорогого в его пейзажах не заметилиФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Типичный пейзаж солигорских улицФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Августа Николаевна считает Солигорск лучшим городом на землеФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

По дороге встречаем женщину почтенного возраста, а когда спрашиваем, не кажется ли ей город скучным,отвечает:

- Солигорск - чудесный! И молодой: мне 80, а ему 60, - улыбается Августа Николаевна. - Я приехала сюда в 1964 году из Свердловской области - мы там в то время буквально голодали. На ребенка давали 500 г манки, за кусочком мяса целый день в очереди стояли… Нам сказали, что в Белорусской ССР строят город, в котором будет много работы и хорошая жизнь. Мы собрали детей и приехали. Были в шоке! В магазинах было все: яйца, говядина по 1 рублю 90 копеек... Разве что птичьего молока не было! Я отработала всю жизнь на трикотажной фабрике «Купалинка», муж - на «Беларуськалии». Сейчас моя пенсия - 480 рублей, если жить скромно - хватает, а Солигорск для меня по-прежнему самый лучший город на земле.

В туманную осеннюю погоду местная достопримечательность и главное место отдыха солигорчан - парк четырех стихий - выглядит такФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Видимо, эта композиция, символизирует стихию "Воздух".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Летом это самый большой, 20-метровый,фонтан в городе. Солигорчане добавляют: "И с подсветкой!". А вот местный парк тоже потихоньку вырубают.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Находим тот самый парк Четырех стихий - проект белорусского архитектора Александра Соболевского в виде аллеи с футуристическими конструкциями, символизирующими огонь, воду, землю и воздух.По парку выходим к центральной площади города - на ней, конечно же, Ленин на трехметровом постаменте. Говорят, что это последнее изваяние вождя, которое сделал Андрей Бембель.

Центральная площадь Солигорска выглядит так.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В Солигорске, в отличие от Шарковщины, Ленин есть. Притом история солигорского Ленина необычная. Во-первых, установили его только когда городу было 22 года. Во-вторых, говорят, что это последнее изваяние Ленина рук Андрея Бембеля.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Плохих и старых машин на парковке возле "Беларуськалия" мы, конечно, не нашли.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Клумбы у проходной "Беларуськалия" - самые нарядные в городеФото: Ольга ИВАШЕНКО

На проходной "Беларуськалия" всегда играет музыка.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Здесь и живые скульптуры, и даже дренажная система у каждого дерева.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

За спиной Ленина - головное здание «Беларуськалия», самое высокое в городе. Местные зовут его свечкой. На площади играет музыка, а на стоянке действительно нет ни одной дешевой машины. Пытаемся пообщаться с сотрудниками промышленного гиганта, но далеко не все нам отвечают. Спрашиваем-то про достаток!

Глеб честно признался: "Когда понял, какая зарплата светит после истфака, вернулся в Солигорск и устроился на "Беларуськалий".Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

-Учился на истфаке в Минске, потом в Польше. Когда понял, какая зарплата мне светит, вернулся в Солигорск и устроился на «Беларуськалий», - рассказывает нам 30-летний Глеб. - Шахтеров, которые работают «на коленках», не так много. Это элита. Остальные, в том числе и я, на менее сложной работе и зарабатывают меньше. Но в разрезе общереспубликанских цифр все равно больше, чем большинство белорусов.

- На что заработанные деньги тратите?

- На ремонт квартиры, машину. Не считаю нужным тратить дикие деньги на шмотки. Это в Минске все на них повернуты, а я лучше поеду в Польшу и куплю там дешевле, заодно и отдохну. В Солигорске действительно небольшая сфера развлечений. Но все зависит от людей. Мне больше нравится интеллектуальный или спокойный отдых. Играю в «Что? Где? Когда?», преподаю курсы «Мова Нанова», катаюсь на велике, часто бываю на природе. Хотя знаю людей, которые принципиально не отдыхают в Солигорске: здесь все всех знают, а вот в Слуцке, например, много девушек, которых местные парни никуда не могут сводить, а парни из Солигорска - легко! (Смеется.)

- А так называемые гробовыево что будете вкладывать?

- Чтобы начать их зарабатывать, нужно 5 лет стажа. Лично я об этом не думаю. Пока хочу 10 лет поработать под землей, чтобы на 10 лет раньше уйти на пенсию. А там видно будет…

Останавливаем у проходной двух солидных мужчин.

Зашли в кафе, где, по словам сотрудников "Беларуськалия", они обедают за 7 рублейФото: Ольга ИВАШЕНКО

Сразу видно, кого здесь ждут больше всех.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

За овощи-гриль и драники в кафе шахтеров заплатили почти 14 рублейФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Цены в кафе практически такие же, как в Минске. А и местами и выше.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В Шарковщине, где мы тоже побывали, 17 рублей - средний ценник поминок в местном кафе. В Солигорске на эти деньги можно съесть спагетти.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Простите, а вот вы на что заработанные деньги тратите?

- Ну, на отдых, например. Отдыхаем несколько раз в год - Турция, Египет, Европа, острова…На выходных можно и в Минск: сел в машину - поехал на хоккей. Но деньгами направо и налево не разбрасываемся - вот сейчас идем в кафе, где можно пообедать всего за 7 рублей. Да, развлечений в Солигорске немного, но если бы отчисления, которые «Беларуськалий» делает в госбюджет, оседали в нашем городе, у нас бы город был круче Лас-Вегаса!