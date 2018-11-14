Минчанка: «Мне нравятся целые караваи хлеба, а в магазине чаще продают нарезанные»

Ночью хоть иголки собирай

«После капремонта двор дома №9 по ул. Голубева, который и раньше был не темным, освещен как аквариум, - рассказала Наталья. - На уровне 4-го этажа повесили мощные светильники, и они светят ночь напролет прямо в окно. Спать невозможно. Не спасают даже очень плотные занавески. Пожаловалась в администрацию Московского района - отвечают, что все сделано согласно проекту. Подсказали мне, что надо вызвать санстанцию, чтобы замерить уровень освещенности в комнате в ночное время - и это моя последняя надежда на нормальную жизнь в родной квартире!»

Мода на кусочки хлеба

«В последние годы все больше хлеба в магазинах уже порезанного. Мне же нравятся цельные караваи хлеба: такой хлебушек не рассыпается в руках, не высыхает быстро и не теряет запах, - считает Валентина Владимировна. - Но такого не порезанного хлеба в магазины завозят мало. Я человек пожилой часто ходить за покупками не могу и вынуждена за буханкой буквально охотиться. Хотелось бы, чтобы хлебозаводы учли и мое предложение».

Какой «клад» ищут коммунальники?

«Почему большие работы по благоустройству начинают, когда зима на пороге? Ведь качество работ, наверняка, будет страдать – говорит Людмила Михайловна. – Сейчас перерыт и перекопан парк им. Павлова в Малиновке, а в соседний от меня двор дома №50 по ул. Белецкого вообще страшно сунуться: теплотрассу вывели наружу под ней проходишь, как под огромной аркой. Это вообще двор уникальный: то с одной, то с другой стороны его перекапывают почти каждый год, как будто клады ищут».