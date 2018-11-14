2018-11-14T15:08:44+03:00
Минск

Минчанка: «Мне нравятся целые караваи хлеба, а в магазине чаще продают нарезанные»

Чего не хватает минчанам, чтобы быть довольными жизнью? Об этом они рассказывают журналистам «Ва-банка». Это - «Городская молва»
Оксана ОСПИЩЕВА
Поделиться:
Какого только хлеба ни найдешь в минских магазинах сегодня! А недовольных покупателей все равно много. Фото pixabay.comКакого только хлеба ни найдешь в минских магазинах сегодня! А недовольных покупателей все равно много. Фото pixabay.com
Изменить размер текста:

Ночью хоть иголки собирай

«После капремонта двор дома №9 по ул. Голубева, который и раньше был не темным, освещен как аквариум, - рассказала Наталья. - На уровне 4-го этажа повесили мощные светильники, и они светят ночь напролет прямо в окно. Спать невозможно. Не спасают даже очень плотные занавески. Пожаловалась в администрацию Московского района - отвечают, что все сделано согласно проекту. Подсказали мне, что надо вызвать санстанцию, чтобы замерить уровень освещенности в комнате в ночное время - и это моя последняя надежда на нормальную жизнь в родной квартире!»

Мода на кусочки хлеба

«В последние годы все больше хлеба в магазинах уже порезанного. Мне же нравятся цельные караваи хлеба: такой хлебушек не рассыпается в руках, не высыхает быстро и не теряет запах, - считает Валентина Владимировна. - Но такого не порезанного хлеба в магазины завозят мало. Я человек пожилой часто ходить за покупками не могу и вынуждена за буханкой буквально охотиться. Хотелось бы, чтобы хлебозаводы учли и мое предложение».

Какой «клад» ищут коммунальники?

«Почему большие работы по благоустройству начинают, когда зима на пороге? Ведь качество работ, наверняка, будет страдать – говорит Людмила Михайловна. – Сейчас перерыт и перекопан парк им. Павлова в Малиновке, а в соседний от меня двор дома №50 по ул. Белецкого вообще страшно сунуться: теплотрассу вывели наружу под ней проходишь, как под огромной аркой. Это вообще двор уникальный: то с одной, то с другой стороны его перекапывают почти каждый год, как будто клады ищут».

Еще больше материалов по теме: «Ва-Банкъ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Павел Сапотько: «Исторический музей один из немногих музеев, работающий без выходных»
Легко ли быть самым молодым директором музея? Чем привлечь в музей посетителей разного возраста и с разными интересами? Об этом в интервью «Ва-банку» рассказал директор Национального исторического музея Павел Сапотько
Жильцы многоэтажки, где крыса напала на школьницу: «В тот день на лестнице было с десяток грызунов!»
Коммунальники уверены: чтобы избавиться от крыс в подъезде, нужно заварить мусоропровод. Раньше большинство жильцов были против этого, но после инцидента изменили свое мнение [фото + видео]
Новости 24
В Минске ищут блондинку, которая сбила ребенка на зебре и скрылась
В Брестском районе застрелили зубра - возбуждено уголовное дело
Курсы евро и доллара значительно выросли на торгах биржи
В страшном ДТП в Калинковичском районе погибли пять женщин
Минчанин украл и проиграл в казино 4 тыс. долларов и 2 тыс. евро
В Ошмянском районе в яме для отходов нашли тело мужчины
Маршрутка под Сморгонью вылетела в кювет: есть пострадавшие
В торговых центрах Минска проверят безопасность подвесных потолков
Фотофакт: в Минске и Гомеле выпал первый снег
«Кормят котов!» Гомельчанин пожаловался на магазин, в котором вместе с продуктами продают корм для животных
МИД Польши подарил микроавтобус «Детской деревне» в Гомеле
В Минске проверят безопасность подвесных потолков в торгово-развлекательных центрах