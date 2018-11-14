Александр Лукашенко: Начинается политическая «вакханалия», которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента

13 ноября у президента был кадровый день, при назначении руководителей местных органов власти он высказался о грядущих выборах.

- Будущий год - это год серьезный. У нас начинается политическая «вакханалия», которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента. Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе. Нам надо в свойственной манере пройти этот этап, не сбросив обороты. Народ нам это не простит. Политическая кампания - это экзамен. Поэтому нам придется сдавать и один, и второй экзамен, и отчитываться перед народом. Наши люди умеют спрашивать. К этому надо быть готовыми и четко управлять теми процессами, которые будут в сфере вашего ведения, - обратился он к назначенным чиновникам, его слова приводит БелТА.

Президент высказался и о белорусах.

- Я за свой период президентства видел разные народы. Какие бы ни были белорусы, лучше наших людей нет. Это не избалованные, терпеливые, умеющие работать люди. Соответственно и мы должны поступать. Мы должны соответствовать своему народу. Поэтому относитесь по-человечески к людям. Там, где надо заставить работать кого-то, - заставьте. Кому надо помочь - помогите, - объяснил президент.

Говоря о серьезности 2019 года, президент имел в виду выборы, которые должны пройти в 2020 году. В белорусском политическом календаре такого еще не было: и выборы президента, и выборы депутатов парламента выпадают примерно на одно время. По закону не позднее 30 августа 2020-го белорусы должны в шестой раз выбрать президента, а не позднее 10 сентября - депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Напомним, предыдущие выборы главы государства и парламентариев были разнесены на год: 11 октября 2015 года был выбран президент, 11 сентября 2016-го - члены парламента. Но дело в том, что президент избирается на пять лет, а кампания по выборам в парламент проходит раз в четыре года.

В ЦИКе не раз говорили о том, что не хотят совмещать две важные избирательные кампании. Еще в прошлом году глава ЦИК Лидия Ермошина однозначно говорила, что президентские и парламентские выборы в 2020 году совмещаться не будут.

- У главы государства есть четкая позиция на этот счет. Он давно заявил, что президентская кампания не может совмещаться ни с какой другой, - объясняла Лидия Михайловна. - Поскольку у нас срок полномочий у парламента и президента истекает одновременно и выборы должны проходить одновременно, в 2020 году, то, разумеется, будет приниматься политическое решение о разводе этих кампаний. Но какая будет более ранняя, а какая будет проходить в свои сроки, я этого не знаю.

При этом в проекте бюджета на следующий год расходов на проведение любой избирательной кампании нет.