2018-11-14T16:51:34+03:00
Минск

В Минске проверят потолки торговых центров

В ТЦ "Арена-Сити" по-прежнему работают гипермаркет, фитнес-клубы и развлекательные центры
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В ТЦ "Арена-Сити" на первом этаже произошло обрушение гипсокартонной конструкцииВ ТЦ "Арена-Сити" на первом этаже произошло обрушение гипсокартонной конструкцииФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Напомним, в минувший понедельник днем в минском торговом центре «Арена-Сити» произошло ЧП: на первом этаже обвалился подвесной потолок, пострадала 24-летняя продавец цветочного киоска – ее госпитализировали в больницу, но вскоре отпустили домой. Как сообщает Следственный комитет, предварительная причина происшествия - обрыв крепления конструкции. Возбуждено уголовное дело.

После случившегося в Мингорисполкоме приняли решение проверить торговые центры.

- Будут обследованы торгово-развлекательные центры и другие столичные объекты с массовым пребыванием людей, где смонтированы аналогичные подвесные гипсокартонные потолки, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Мингорисполкома. - При администрациях районов города созданы комиссии, в состав которых входят специалисты отделов архитектуры и строительства, представители проектных институтов, строительных организаций, которые проверят состояние подвесных систем и потолков в этих объектах. При обнаружении недостатков будут подключены специализированные организации для их устранения.

Сейчас в «Арена-Сити» работает гипермаркет ProStore, но вход туда со стороны переулка Тихий. Также в ТЦ работают два фитнес-клуба, два развлекательных центра и офисные помещения.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Это экстраординарный случай»

- При нормальном технологическом процессе эти потолки служат вечно, - рассказали «Комсомолке» в одной из фирм по установке подвесных потолков. – Это экстраординарный случай и, скорее всего, вызван нарушением технологии монтажа.

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