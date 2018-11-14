2018-11-14T16:40:05+03:00
Общество

Кому полезен «искусственный интеллект» и стоит ли инвестировать в криптовалюту?: об этом на публичной лекции Валерия Цепкало

На эти и другие вопросы ответит эксперт Генерального секретаря ООН, создатель Парка высоких технологий, автор ряда книг, в том числе: «Дорогой дракона» и «Код Бессмертия»
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Будучи послом в США и выступая с лекциями в Кремниевой Долине, Валерий Цепкало начал прорабатывать идею создания первого на постсоветском пространстве «социального стартапа» - Парка высоких технологий. Создание ПВТ имело целью создание новой для нашей страны отрасли - разработки компьютерных программ.

Вернувшись в Минск, он разработал программу и реализовал идею задуманного им кластера, который стал широко известен в стране и в мире.

Сегодня Валерий Цепкало консультирует правительства разных стран в области создания инновационных инфраструктур, а также выступает ментором для ряда зарубежных стартапов.

На встрече Валерий Цепкало расскажет про самые горячие технологические темы начала XXI века - «цифровое бессмертие», «искусственный интеллект», «большие данные» и «машинное обучение». Как привлекать инвестиции в рисковые проекты и как правильно в них инвестировать. Как защитить права интеллектуальной собственности на свой продукт и свои интересы.

Открытая лекция пройдет 22 ноября в большом конференц-зале «Барселона» конгресс - холла отеля «ВИКТОРИЯ - ОЛИМП». Регистрация на мероприятие обязательна. Стоимость билетов от 20 до 50 рублей.

Билеты можно приобрести здесь

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