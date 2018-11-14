«В спорте и вокруг спорта: чем измерить победу». Встреча со спортсменкой и журналистом Еленой Вайцеховской

В преддверии II Европейских игр, которые пройдут в июне 2019 года в Минске, медиаклуб "Формат-А3" пригласил в Белоруссию известную российскую спортивную журналистку, олимпийскую чемпионку по прыжкам в воду с 10-метровой вышки, заслуженного мастера спорта Елену Вайцеховскую.

Согласится ли известный журналист и бывшая спортсменка с популярной ныне формулировкой о том, что спорт может существовать вне политики? Насколько обоснованы претензии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к российских спортсменам? За что мы любим спорт и почему за него болеем? Нужны ли спорту журналисты, или он самодостаточен? Спросим об этом саму гостью, которая постарается ответить на самые разноплановые вопросы.

Встреча с Еленой Вайцеховской состоится 19 ноября в Минске в 14.00 в Доме дружбы (ул. Захарова, 28) и в Гродно, 20 ноября в 15.00 в конференц-зале Гродненского государственного университета имени Я.Купалы (ул. Ожешко, 22).

Вход свободный. Обязательна предварительная регистрация по телефонам: +375 17 327 18 54, +375 29 630 02 27.

А также по e-mail: best_format_a3@mail.ru

ДОСЬЕ «КП»

До 1980 года Елена Вайцеховская профессионально занималась спортом. С десятиметровой вышки прыгнула впервые в жизни в 13 лет, в 16 лет у нее уже была самая сложная произвольная программа в мире.

В 1974 стала чемпионкой СССР, бронзовым призером чемпионата Европы. На Летние Олимпийские игры 1976 г. в Монреале попала почти случайно. Из-за болезни неудачно выступила на отборочном чемпионате страны, в результате чего ее включили в сборную лишь третьим номером. Предполагалось, что для дебютантки успехом будет даже место в восьмерке. Однако, Елена выиграла золотую медаль, став первой советской олимпийской чемпионкой среди женщин.

В 1978 году спортивная карьера Елены Вайцеховской вынужденно закончилась: накануне чемпионата мира при неудачном входе в воду спортсменка получила тяжелую травму. Дальнейшие попытки продолжать прыгать были безуспешными. За месяц до Олимпийских Игр в Москве 22-летняя Елена ушла из спорта. Но жизнь на этом не закончилась.

Вайцеховская не только закончила Государственный центральный институт физической культуры, но сделала блестящую карьеру и в журналистике.

С 1991 по 2017 годы она - ведущий обозреватель газеты «Спорт-экспресс». С октября 2017-го - специальный корреспондент агентства спортивных новостей «Р-спорт». Свободно владеет английским, французским, немецким и португальским языками. Член Международного зала спортивной славы плавания (США). Является членом пресс-комиссии Международной федерации плавания (FINA).

Неоднократно признавалась лучшим спортивным журналистом России. По версии министерства спорта России - Лучший журналист 2017 года. Первый лауреат медали Николая Озерова (2005 г.).

В качестве обозревателя газеты работала на пяти Олимпийских играх, множестве чемпионатов мира. Пишет о плавании, фигурном катании, гимнастике, борьбе, штанге, хоккее, лыжных гонках, биатлоне.