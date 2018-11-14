«Ты можешь!» - это то, в чем женщина не должна сомневаться, делая один за другим шаги к своей новой жизни!

Мероприятие проводит Высшая женская школа Светланы Зере. Задача, которую ставят перед собой организаторы - перевернуть сознание девушек, дать им реальные инструменты для реализации карьеры или старта в бизнесе, вдохновить на поиск новых горизонтов развития.

Формат Саммита существенно отличается от формата женских мероприятий, которые до этого проходили в Беларуси. Спикеры мероприятия - известные бизнес-леди на этот раз не будут делиться историями успеха: об этом можно прочитать в СМИ и в интернете. На саммите успешные женщины откровенно расскажут об уроках жизни, своих провалах и поделятся тем, как они смогли их преодолеть.

Организаторы обещают погрузить участниц в настоящий перфоманс сомнений и страхов, которые часто мешают женщинам двигаться вперед, и показать возможности выхода из любой ситуации. Между выступлениями спикеров участницы будут выполнять эффективные задания, которые помогут научиться ставить цели и искать пути их достижения. В зонах для нетворкинга можно будет найти единомышленниц, договориться о встрече после саммита или о партнерстве в бизнесе и карьере.

- У нас появилась возможность сделать не просто мероприятие для вдохновения женщин, а глобальный тренинг с большим пулом полезных инструментов и подарков, благодаря которым старт любой женщины или продолжение ее движения будут максимально эффективными, - рассказала организатор саммита Светлана Зере. - Не успех будет мотиватором. Наша задача не подарить волшебную пилюлю, а заставить сердце каждой женщины биться чаще и услышать голос, который говорит: «Она смогла и - ты можешь!

Для нас очень важно и то, чтобы при построении карьеры или своего дела в первую очередь каждая женщина внутри ощущала гармонию и чувствовала, что она не одна, что вокруг такие же женщины, которые смогли, преодолели страхи и начали движение вперед.

Женскому Саммиту будут предшествовать встречи в областных центрах нашей республики, которые пройдут в январе и феврале. Зачастую в регионах женщины имеют меньшие финансовые возможности для ведения своего бизнеса, чем в столице. Встречи «Ты можешь» помогут понять, как начать свой бизнес с наименьшими финансовыми вложениями.

После Женского саммита планируется провести серию бранчей с экспертами по построению бизнеса и карьеры для женщин.

Все новости саммита можно узнавать на официальном сайте womansummit.by или на странице в инстаграм @womansummit.by