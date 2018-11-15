Спектакль «18+» про ведьм и изнанка войны в песнях. Какие непремьеры стоит не пропустить в минских театрах

«Интервью с ведьмами»

О чем спектакль? Черные-черные стены, черные-черные ведьмы, и их истории – под стать. Это вариации на тему сказок братьев Гримм - на ту их кровавая часть, которая не входила в адаптированные для детей советские издания. И, конечно, все скелеты в шкафах подогнаны под современность. Не удивительно, что есть в постановке и реальные рассказы узников Освенцима.

Героини "Интервью с ведьмами" рассказывают страшные истории для взрослых.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Почему надо идти? В спектакле Евгения Корняга не стоит ждать такого кукольного театра, как раньше. Полтора часа в компании актрис Светланы Тимохиной, Натальи Кот-Кузьма и Анны Господарик – это монологи ведьм с простыми (а оттого, наверное, такими душераздирающими) историями: о себе, о любви, о детях, о поступках, последствия которых не исправишь. А еще перед нами бесконечная борьба за микрофон – читай: за свое право быть услышанной. Экстравагантный, запоминающийся, типичный «18+», но не так уж часто идущий спектакль стоит того, чтобы ловить его в репертуаре столичного театра кукол.

Где и когда? Театр кукол, ближайший показ - 15 ноября в 19.00. Билеты - 8 рублей.

«Он и Она»

О чем спектакль? Народные артисты Беларуси рассказывают такие понятные коллизии жизни немолодых людей. И высказанные ими с высоты прожитых лет замечания о любви, ненависти, терпении и взаимопомощи звучат, черт возьми, мудро. Во всяком случае, хочется задуматься и поговорить о произнесенных словах.

В спектакле "Он и Она" участвуют не только Белла Масумян и Борис Луценко, но и весь зрительный зал. Фото: rustheatre.by

Почему надо идти? Эта история любви, якобы разыгранная на двоих, на деле оказывается спектаклем с большим секретом. Режиссер Борис Луценко именно в этой постановке на малой сцене Горьковского впервые примерил на себя роль актера. Да еще и в паре с примадонной театра Беллой Масумян! Кстати, с этим нет проблем. Луценко в «Он и Она» идет в народ. И ни одна важная мысль не остается без его комментария в зал и, соответственно, без голосов оттуда. Ну а после постановки Борис Иванович приглашает поделиться мнением зрителей. Конечно, кто-то стесняется общению без рампы посередине и при включенном свете не привыкли. Иной же наоборот поспорит. «А однажды, когда я уже прощался со зрителями, подошла девушка и поцеловала мне руку. Я спешился, а через эти несколько секунда она уже ушла. Теперь думаю, что же она имела ввиду. Был бы рад, приди она на спектакль снова – поговорили бы», - замечает Борис Луценко.

Где и когда? Горьковский театр, ближайшие показы - 20 ноября и 26 декабря в 19.00. Билеты - 12 рублей.

«Вельтмайстар-акардэон»

О чем спектакль? Это спектакль-концерт. Автора звучащих песен Марка Мермана (известный минский исполнитель, который теперь живет в США) интересует не бравада побед, а изнанка боев - с той стороны фронта, советской или немецкой, которая не попадает в объективы кинохроник – штрафбаты, сбитые летчики люфтваффе, переосмысление знаменитой песенки «Лили Марлен», которую пели по обе стороны фронта... Это песни о человеческом, которое всегда есть в военном. Кстати, телезрители наверняка помнят, как мермановский «Вельмайстер-аккордеон» звучал в сериале «Диверсант» в исполнении Игоря Скляра.

В спектакле "Вельтмайстар-акардэон" актеры-купаловцы разрушили сразу два стереотипа о себе - запели, и сделали это по-русски. На сцене - Светлана Аникей. Фoто: kupalauski.by

Почему надо идти? В этой постановке худрук купаловцев Николай Пинигин разрушил сразу два стереотипа. Во-первых, никогда еще актеры не пели в постановках театра так много. А в «...Акардэоне» в сопровождении оркестра поют все звезды Купаловского - Виктор Манаев, Зоя Белохвостик, Игорь Сигов, Светлана Аникей, Павел Харланчук. Во-вторых, тут, пожалуй, и не бывало спектаклей на русском языке. Но на русском все песни марка Мермана. Кстати, пишет он исключительно на темы, связанные со Второй мировой войной. А спектакль изначально назывался «Другая сусветная».

Где и когда? Купаловский театр, 29 ноября и 19 декабря, 19.00. Билеты - 4-17 рублей.

«Спартак»

О чем спектакль? Сюжет о восстании Спартака хорошо известен всем мало-мальски интересующимся историей. Древний Рим, рабы, неволя, победа восставших, а затем внутренние противоречия в стане одолевших несправедливость.

Освеженную классику Елизарьева, балет "Спартак", надо буквально ловить в афише: репертуар Большого театра обширный, часто спектакль не ставят. Фото: belarus.by

Почему надо идти? Год назад спектакль-долгожитель в постановке Валентина Елизарьева получил новое дыхание. Спустя 8 лет отсутствия в театре балетмейстера с мировым именем пригласили обновить его знаменитую постановку – все-таки за 37 лет со дня премьеры утекло много воды. Частично Елизарьев пересмотрел хореографию, а также учел специфику новых исполнителей для конкретных партий. В итоге, получился все тот же «Спартак», золотая классика белорусского балета, сделавшая ему имя в мире, но и не совсем тот – пожалуй, чуть современнее, а оттого и динамичнее. Кстати, такое долголетие - это уникальная судьба для балета: работы современных хореографов столько на сцене не держатся. Ну а после того, как Елизарьев стал худруком Большого, можно не сомневаться: каждый спектакль будет отточен до идеала. Жаль только, что показы «Спартака» надо ловить крайне внимательно – спектакль не такой уж частый гость в афише.

Где и когда? Большой театр, 15 февраля в 19.00. Билеты - 5-120 рублей.