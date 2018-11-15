Минобразования предложило приглашать на классные часы в школах известных людей

– Необходимо по-новому взглянуть на проведение еженедельных информационных часов для ребят и приглашать в них участвовать представителей республиканских органов госуправления, общественных деятелей и медийных персон, — отметил Эдуард Томильчик, начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования.

Наш вопрос: А вы бы с кем организовали встречу детям?

Александра БУТОР, кинорежиссер, продюсер:

- Детям нужно видеть примеры благородных, умных, добрых, честных людей. Людей с сильным характером, мужественных и человечных. Примеры успеха, достигнутого не хождением по головам, а развитием своего таланта и упорства. Сферы могут быть разные - герои есть и среди врачей, пилотов, сантехников. Для меня, например, были примером такого мужества пилоты, посадившие самолет по стакану воды. И в особенности человек, который чистил никому не нужную взлетную полосу в тайге в надежде, что она когда-нибудь пригодится для дела.

Олег ХОМЕНКО, лидер группы «Палац»:

- Ідэя выглядае сімпатычна, аднак мае шэраг нюансаў. Значна менш тых нюансаў было б, каб рабіць наадварот - запрашаць школьнікаў у госці да знакамітых людзей: у спартыўныя залы, майстэрні мастакоў, кабінеты чыноўнікаў ці бізнесмэнаў, студыі гуказапісу і гэтак далей. Важна, каб арганізацыяй такіх сустрэч былі абцяжараныя не настаўнікі школ, а служачыя Міністэрства адукацыі. Тады, пэўна, можа быць плён.

Павел ТАРАЙМОВИЧ, музыкант группы «Тяни-Толкай»:

- Для каждого возраста свои интересные люди. Идеальный вариант - заранее спросить ребят, с кем бы они хотели встретиться. Но, на мой взгляд, беспроигрышный вариант - это встреча с космонавтом. Космос - это нечто таинственное и манящее, а это всегда интересно. Можно, например, пригласить Олега Новицкого. А для учеников старших классов организовал бы экскурсию в наркодиспансер, чтобы посмотрели своими глазами, куда приводит определенный образ жизни.

Наталья ГЕРАСЬКО, иллюстратор:

- С их героями, с теми, к кому они прислушиваются. Например, мой сын смотрит ролики на YouTube, и я вижу, как пристально он обращает внимание на то, что ему говорят с экрана. Как ни прискорбно звучит, но такая встреча гораздо сильнее повлияет на него, чем то, что придумывают в наших школах.

Александра ПЕТРОВСКАЯ, администратор:

- С людьми, которые преуспели в своей профессии. Сейчас на пике популярности у молодых - IT-сфера. Было бы здорово, если бы, например, Виктор Кислый или Виктор Прокопеня рассказали им об особенностях этого дела в Беларуси, как попасть в IT, добиться успеха. Так и с другими профессиями. Чтобы профессионалы давали практические советы школьникам, вдруг это им поможет с выбором будущей работы.

Татьяна ГЕРАСИМОВИЧ, учитель начальных классов:

- Я бы пригласила знаменитых спортсменов. Екатерину Карстен, Александру Герасименю, например. Детям важно дать понять, что эти люди не родились звездами, но увлечены своим делом и много работали над тем, чтобы чего-то добиться.