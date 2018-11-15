2018-11-15T16:45:44+03:00
Общество

Крупнейшая авария года. Пять пассажирок и водитель погибли из-за первого снега и летней резины

На заснеженной дороге микроавтобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с МАЗом
Алеся ДОБЫШ
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Все, кто ехал в микроавтобусе, погибли. Фото: Следственный комитетВсе, кто ехал в микроавтобусе, погибли. Фото: Следственный комитет
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ДТП произошло 14 ноября в Калинковичском районе. В этот день в Гомельской области резко ухудшилась погода, пошел сильный снег. 30-летний Владимир, водитель «Фольксвагена Транспортера», с пятью пассажирами в салоне ехал в Калинковичи на рынок.

Трагедия произошла в 10.55 на автодороге граница РФ - Гомель - Кобрин: микроавтобус вылетел на встречную и столкнулся с молоковозом. Предположительно, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением. Все пять женщин, они были из Петрикова, погибли на месте - им было 47, 43, 41, 40 и 25 лет. Водитель микроавтобуса получил очень серьезные травмы - его доставили в реанимацию Калинковичской больницы, но уже на следующий день мужчина скончался. Эта авария - самая крупная по количеству жертв в этом году в Беларуси.

Пять женщин из Петрикова и водитель ехали на рынок в Калинковичах. Фото: Следственный комитет

Пять женщин из Петрикова и водитель ехали на рынок в Калинковичах. Фото: Следственный комитет

В Гомельской областной ГАИ рассказали, что на колесах «Фольксвагена» была установлена летняя резина, на колесах МАЗа - всесезонная. За рулем молоковоза был 29 -летний мужчина из Калинковичей.

- Ужасная авария. В ней погибла наша коллега, 25-летняя Карина, - рассказали «Комсомолке» в Петриковской ЦРБ. - У нее трое детей: 6, 5 и 2 годика. До декрета Карина работала у нас медрегистратором. Недавно закончила учиться в Мозырском педагогическом университете.

За рулем был не профессиональный водитель, мужчина работал в Петрикове строителем.

- Он один из лучших водителей, которых я знаю, - всегда ездил очень аккуратно. Я с ним разговаривал по телефону за час до происшествия - он говорил, что погода плохая, - вспоминает Сергей, друг погибшего Владимира. - Вова ехал отвозить четырех женщин за вещами, или они ехали торговать вещами, точно не знаю. А Карина, возможно, поехала за компанию - они с Володей в последнее время жили вместе.

В пятницу, 16 ноября, в Петрикове похоронят 25-летнюю Карину, на выходных простятся с другими погибшими женщинами. У них тоже остались дети.

В Гомельской областной ГАИ рассказали, что только за 14 ноября на дорогах области произошла 91 авария. К счастью, в остальных ДТП обошлось без жертв. При этом, к примеру, на день раньше, 13 ноября, произошло сравнительно меньше аварий - 18, в которых люди не пострадали. Возможно, увеличение количества аварий связано с тем, что водители не успели подготовиться к зиме, адаптироваться к плохой видимости и скользкой дороге.

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