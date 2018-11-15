Мужу-дальнобойщику грозит тюрьма за то, что порвал паспорт жены

«Муж возвращается из командировки, заходит домой, а жена…» Шутки шутками, но стоит послушать жен дальнобойщиков, понимаешь: а юмор-то основан на реальных событиях!

На днях в Гродно на мужа-дальнобойщика завели уголовное дело…с подачи его же супруги. А дело было так.

Возвращается муж из командировки, а дома… почему-то недовольная жена. Почему недовольная? Она его ждала. И он приехал, но вот только домой заявился подшофе. Слово за слово - скандал. Из-за чего - история умалчивает. И, судя по рассказам местного участкового, такие бурные встречи не редкость - женщина уже жаловалась на то, что по возвращении из рейсов муж устраивает дома пьяные разборки.

На этот раз в порыве страстей, когда жена пригрозила мужу-дальнобойщику разводом, тот выхватил из ее сумки паспорт и со словами «Я тебе эту визу купил, больше ее у тебя не будет» разорвал паспорт, положил себе в карман и ушел. Версий сразу несколько. То ли жена собралась отдыхать без мужа со всеми вытекающими, то ли муж обвинил супругу в том, что все нажитое ей - результат его труда и финансовых вливаний. Нервы женщины тоже не железные! Она сдала скандального мужа в милицию. А там… на него завели уголовное дело. И это уже не шутка.

- Порча документов в нашей стране - серьезное преступление, особенно если речь идет о паспорте, - пояснили сотрудники милиции.

Кстати, паспорт принадлежит не вам лично, а государству, и выдан он вам во временное пользование. Потеряли, постирали, прокусила собака, разрисовал ребенок - придется отвечать, платить штраф и делать новый паспорт. А за умышленную порчу документов, как оказалось, еще и сесть можно.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 377 УК Беларуси «Хищение, уничтожение, повреждение либо сокрытие документов, штампов, печатей, хищение бланков», - пояснили нам в Октябрьском РОВД Гродно.

За такую выходку мужчине грозит наказание в виде общественных работ, или штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.

ОТКРОВЕНИЯ ЖЕНЫ

«Жить с дальнобойщиком - искусство!»

Что может быть причиной ссор в семье, где муж за баранкой чуть ли не всю жизнь, нам рассказала одна из жен.

- Мы с мужем-дальнобойщиком уже 20 лет вместе. Чего только не было! Подозрения в изменах, истерики, слезы, разборки на фоне ревности и даже развод, - разоткровенничалась Наталья. - Поумнели, поняли, что вдвоем детей поднимать проще, а друг к другу просто нужно быть терпимее, и снова живем вместе. Но по правилам! Жить с дальнобойщиком - искусство на грани мужества самурая и опыта практикующего психотерапевта.

В некоторых семьях дальнобойщиков даже негласные правила есть. К примеру, мужья всегда должны предупреждать, когда возвращаются домой. Официально: чтобы жена успела наготовить всякой вкуснятины, а неофициально… ну, мало ли. Жены взамен обязуются лишний раз не заглядывать в мобильный телефон супруга. Опять же: а вдруг там сюрпризик в виде еще одной подруги сердца или, чего доброго, второй семьи за бугром. Мужей-то не бывает иногда по 2 - 3 месяца… Всякое может быть, главное - как к этому относиться. Соблюдаете правила - живете спокойно, а каждая встреча с мужем - романтическое свидание и взрыв эмоций. Будешь подозревать во всех смертных грехах и выискивать изъяны - найдешь и грех, и изъяны. Кстати, считаю, это универсальный вообще для всех семейных пар. В противном случае - скандалы и нервы.