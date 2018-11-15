2018-11-15T16:13:08+03:00
Минск

Обещал любимой ухаживать за цветами, но прогулял ее сбережения в казино

Безработный минчанин украл у сожительницы 4000 долларов и 2000 евро
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Минчанин проиграл в казино деньги своей любимой. Фото: www.msk.kp.ruМинчанин проиграл в казино деньги своей любимой. Фото: www.msk.kp.ru
Изменить размер текста:

Минчанка уехала из города, а за домашними цветами попросила поухаживать своего возлюбленного. Она без тени сомнения оставила ему ключи от квартиры, ведь время от времени они жили вместе. Но когда она вернулась домой, то заметила пропажу денег. Заявила в милицию. Вскоре выяснилось: чужие сбережения присвоил ее близкий человек.

Подозреваемому 47 лет. Ранее он был судим за неуплату алиментов.

- Мужчина нашел в квартире деньги и решил отправиться с ними в казино, - рассказывает «Комсомолке» официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская. - Часть денег он сразу же проиграл. В казино ему предложили отыграться, спросив, есть ли у него еще сбережения. Он вернулся в квартиру своей сожительницы, где взял еще деньги, но и они не принесли ему удачи. Всего мужчина проиграл в казино 4 тысячи долларов и 2 тысячи евро.

Простила ли выходку минчанина его любимая, неизвестно, но теперь ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Спектакль «18+» про ведьм и изнанка войны в песнях. Какие непремьеры стоит не пропустить в минских театрах
«Комсомолка» предлагает несколько вариантов постановок из театральной афиши Минска, которые держатся в репертуаре уже не первый сезон, но при этом по-прежнему собирают публику
Павел Сапотько: «Исторический музей один из немногих музеев, работающий без выходных»
Легко ли быть самым молодым директором музея? Чем привлечь в музей посетителей разного возраста и с разными интересами? Об этом в интервью «Ва-банку» рассказал директор Национального исторического музея Павел Сапотько
Новости 24
За 2018 год в Беларуси изъято около тонны нарковеществ
В ГПК нет информации об организации международного пункта пропуска на границе с Россией
В Беларуси создан Совет по развитию беспилотного автотранспорта
Жительница Полоцка "занимала" деньги на содержание детей
Заболеваемость ОРИ в Минске почти на 17 процентов ниже уровня прошлого года
В Минском районе два мальчика попали под машину на переходе
Ушла в неизвестном направлении: в Минске ищут 45-летнюю женщину
Курение в присутствии детей могут запретить
Подробности убийства в Лиозненском районе: женщина была жива при захоронении
Президент Египта посетит Беларусь в 2019 году
Умер один из участников резонансного ДТП в Калинковичском районе
В Лунинце из-за стиральной машины в доме случился пожар
Министерство информации ограничило доступ к 37 сайтам
Житель Мотоля убежал из больницы и погиб под колесами поезда
Житель Лунинецкого района подозревается в домогательстве к дочери
Борисов засыпало снегом
15 ноября сборная Беларуси сыграет с Люксембургом
Смертельное ДТП в Германии: предположительно, погиб белорус
ГАИ проведет массовую эвакуацию неправильно припаркованных авто