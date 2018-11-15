Обещал любимой ухаживать за цветами, но прогулял ее сбережения в казино

Минчанка уехала из города, а за домашними цветами попросила поухаживать своего возлюбленного. Она без тени сомнения оставила ему ключи от квартиры, ведь время от времени они жили вместе. Но когда она вернулась домой, то заметила пропажу денег. Заявила в милицию. Вскоре выяснилось: чужие сбережения присвоил ее близкий человек.

Подозреваемому 47 лет. Ранее он был судим за неуплату алиментов.

- Мужчина нашел в квартире деньги и решил отправиться с ними в казино, - рассказывает «Комсомолке» официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская. - Часть денег он сразу же проиграл. В казино ему предложили отыграться, спросив, есть ли у него еще сбережения. Он вернулся в квартиру своей сожительницы, где взял еще деньги, но и они не принесли ему удачи. Всего мужчина проиграл в казино 4 тысячи долларов и 2 тысячи евро.

Простила ли выходку минчанина его любимая, неизвестно, но теперь ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.