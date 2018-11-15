Андрей Сидоренко о поражении от «Магнитки»: «Пока не держим желаемый темп три периода. Но прибавили в агрессии»
В очередном матче КХЛ минское «Динамо» дома уступило «Металлургу» из Магнитогорска. Хотя «зубры» достойно играли с одним из лидеров Восточной конференции. Все решилось в третьем периоде, когда гости забросили победную шайбу. Вторая была уже в пустые ворота, когда минчане пошли ва-банк.
«Динамо-Минск» — «Металлург» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Шайбы: 0:1 — Николай Кулемин (Максим Матушкин, 43:52). 0:2 — Деннис Расмуссен (Ииро Пакаринен, 59:25, п.в.).
- Прекрасно знали, как играет «Металлург». Доволен самоотдачей ребят. Но есть, над чем работать в атаке. Подвела реализация. Цена ошибки сегодня была велика. К сожалению, отличился соперник. Пока мы не держим темп, который хотели бы, все три периода. Но прибавили в желании, агрессии, - отметил после матча Андрей Сидоренко.
После матча «зубров» с «Магниткой» красиво завершилась история юного болельщика. Когда сборная в прошлое воскресенье уступило Латвии, в объективы попал плачущий мальчика. На лице у него был аквагрим с номером Артура Гавруса. Нападающий увидел этот снимок и решил найти фаната, так расстроенного неудачей любимой команды.
Сообщение Артура Гавруса. Фото: instagram.com/_gavr91_
Брошенный в интернете клич быстро помог отыскать парня. Его зовут Игорь Слесаренко. Интересно, что он тоже хоккеист — занимается в СК «Минск». Артур встретился со своим болельщиком и вручил ему подарки. Мальчик даже немного растерялся.
- Сидел в Интернете и наткнулся на это фото, — передает слова Артура Гаврус офсайт «Динамо». - Возникла мысль встретить парня. Все же мы играем в первую очередь для болельщиков, всегда хотим их радовать победами. Поэтому решил найти его и пообщаться после матча.
Артур Гаврус встретился со своим болельщиком, который расплакался на игре. Источник: hcdinamoby
Фоторепортаж с матча «Динамо-Минск» — «Металлург».
Денис Буйницкий перед игройФото: Святослав ЗОРКИЙ
Прорыв Хаудена КуинтонаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Тренеры Андрей Сидоренко и Андрей КовалевФото: Святослав ЗОРКИЙ
Новичок Даниил Бокун, перешедший из солигорского "Шахтера"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Шор против ХауденаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Взгляд Эллисона МэттаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Ковыршин Евгений в атакеФото: Святослав ЗОРКИЙ
В борьбе Степанов и ВерещагинФото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-сектор "Динамо"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Были на трибунах и гости из МагнитогорскаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Плотная оборона "Металлурга"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Силовой приемФото: Святослав ЗОРКИЙ
Осипов Денис в паденииФото: Святослав ЗОРКИЙ
Тренер "Металлурга" Виктор КозловФото: Святослав ЗОРКИЙ
Гаврус АртурФото: Святослав ЗОРКИЙ
Шайба в ловушке Василия КошечкинаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Эллисон МэттФото: Святослав ЗОРКИЙ
Динамомен и чирлидинггёрлФото: Святослав ЗОРКИЙ
Степанов Андрей в атакеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Главный тренер динамовцев Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ
В игре Андрей КостицынФото: Святослав ЗОРКИЙ
ПерстеньФото: Святослав ЗОРКИЙ
Счёт в матче 0:2 в пользу магнитогорцевФото: Святослав ЗОРКИЙ
Андрей Сидоренко на послематчевой пресс-конференцииФото: Святослав ЗОРКИЙ
Яндач Йозеф на пресс-конференцииФото: Святослав ЗОРКИЙ
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