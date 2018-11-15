2018-11-15T10:23:15+03:00
Спорт

Андрей Сидоренко о поражении от «Магнитки»: «Пока не держим желаемый темп три периода. Но прибавили в агрессии»

После игры Артур Гаврус вручил подарки мальчику, который расплакался на игре сборной Беларуси [видео+фото]
Владимир КРИУЛИН
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Игра не разочаровала болельщиков, в отличии от результатаИгра не разочаровала болельщиков, в отличии от результатаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В очередном матче КХЛ минское «Динамо» дома уступило «Металлургу» из Магнитогорска. Хотя «зубры» достойно играли с одним из лидеров Восточной конференции. Все решилось в третьем периоде, когда гости забросили победную шайбу. Вторая была уже в пустые ворота, когда минчане пошли ва-банк.

«Динамо-Минск» — «Металлург» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 — Николай Кулемин (Максим Матушкин, 43:52). 0:2 — Деннис Расмуссен (Ииро Пакаринен, 59:25, п.в.).

- Прекрасно знали, как играет «Металлург». Доволен самоотдачей ребят. Но есть, над чем работать в атаке. Подвела реализация. Цена ошибки сегодня была велика. К сожалению, отличился соперник. Пока мы не держим темп, который хотели бы, все три периода. Но прибавили в желании, агрессии, - отметил после матча Андрей Сидоренко.

После матча «зубров» с «Магниткой» красиво завершилась история юного болельщика. Когда сборная в прошлое воскресенье уступило Латвии, в объективы попал плачущий мальчика. На лице у него был аквагрим с номером Артура Гавруса. Нападающий увидел этот снимок и решил найти фаната, так расстроенного неудачей любимой команды.

Сообщение Артура Гавруса. Фото: instagram.com/_gavr91_

Сообщение Артура Гавруса. Фото: instagram.com/_gavr91_

Брошенный в интернете клич быстро помог отыскать парня. Его зовут Игорь Слесаренко. Интересно, что он тоже хоккеист — занимается в СК «Минск». Артур встретился со своим болельщиком и вручил ему подарки. Мальчик даже немного растерялся.

- Сидел в Интернете и наткнулся на это фото, — передает слова Артура Гаврус офсайт «Динамо». - Возникла мысль встретить парня. Все же мы играем в первую очередь для болельщиков, всегда хотим их радовать победами. Поэтому решил найти его и пообщаться после матча.

Артур Гаврус встретился со своим болельщиком, который расплакался на игре. Источник: hcdinamoby

Фоторепортаж с матча «Динамо-Минск» — «Металлург».

Денис Буйницкий перед игрой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Буйницкий перед игройФото: Святослав ЗОРКИЙ

Прорыв Хаудена Куинтона Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прорыв Хаудена КуинтонаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренеры Андрей Сидоренко и Андрей Ковалев Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренеры Андрей Сидоренко и Андрей КовалевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Новичок Даниил Бокун, перешедший из солигорского "Шахтера" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новичок Даниил Бокун, перешедший из солигорского "Шахтера"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шор против Хаудена Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шор против ХауденаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Взгляд Эллисона Мэтта Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Взгляд Эллисона МэттаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Ковыршин Евгений в атаке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ковыршин Евгений в атакеФото: Святослав ЗОРКИЙ

В борьбе Степанов и Верещагин Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В борьбе Степанов и ВерещагинФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор "Динамо" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор "Динамо"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Были на трибунах и гости из Магнитогорска Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Были на трибунах и гости из МагнитогорскаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Плотная оборона "Металлурга" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Плотная оборона "Металлурга"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовой прием Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовой приемФото: Святослав ЗОРКИЙ

Осипов Денис в падении Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Осипов Денис в паденииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер "Металлурга" Виктор Козлов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер "Металлурга" Виктор КозловФото: Святослав ЗОРКИЙ

Гаврус Артур Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гаврус АртурФото: Святослав ЗОРКИЙ

Шайба в ловушке Василия Кошечкина Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шайба в ловушке Василия КошечкинаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Эллисон Мэтт Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эллисон МэттФото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамомен и чирлидинггёрл Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Динамомен и чирлидинггёрлФото: Святослав ЗОРКИЙ

Степанов Андрей в атаке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Степанов Андрей в атакеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер динамовцев Андрей Сидоренко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Главный тренер динамовцев Андрей СидоренкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

В игре Андрей Костицын Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В игре Андрей КостицынФото: Святослав ЗОРКИЙ

Перстень Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ПерстеньФото: Святослав ЗОРКИЙ

Счёт в матче 0:2 в пользу магнитогорцев Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Счёт в матче 0:2 в пользу магнитогорцевФото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Сидоренко на послематчевой пресс-конференции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Андрей Сидоренко на послематчевой пресс-конференцииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Яндач Йозеф на пресс-конференции Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Яндач Йозеф на пресс-конференцииФото: Святослав ЗОРКИЙ

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