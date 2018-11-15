Лариса Грибалева отменила концерт из-за перенесенной операции

Известная певица и бизнес-леди Лариса Грибалева собиралась дать 30 ноября сольный концерт «Все нормально, мама». Но, увы, была вынуждена его отменить. Причина в том, что три месяца назад ей сделали серьезную операцию.

«Я была уверена, что еще много времени - я же боец старой закалки, я смогу, я успею восстановиться! После рождения Алисы через неделю уже стояла на сцене! А я не смогла, не получилось. К сожалению, оказалось не все так просто. Вот и вспоминается эта фраза «хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Я прошу прощения у родных, близких, друзей и поклонников! Всех, кто планировал поддержать меня и сходить на концерт», - написала Лариса Грибалева в соцсетях.

Мы позвонили Ларисе Грибалевой, и она призналась нам:

- Я вообще не собиралась говорить об операции, чтобы никого не волновать. Но пришлось объяснить перенос концерта. Это не онкология, сразу скажу. Со мной уже все хорошо. Просто врачи, оценив мое состояние, рекомендовали пока не нервничать и поберечь себя. Я потихоньку работаю, но на большой сольный концерт еще не готова решиться. Хочется быть на высоте. На какую дату я его переношу, пока даже загадывать не буду. Надеюсь, это будет более благоприятный момент моей жизни.