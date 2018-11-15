Как развивается агроэкотуризм в Беларуси?

В рамках масштабного мероприятия были подведены итоги конкурса на лучшую белорусскую агроэкоусадьбу года.

Международная конференция уже 10-й год подряд становится площадкой диалога о перспективах развития агроэкотуризма в Беларуси. Как и в прошлые годы, она прошла при финансовой и информационной поддержке ОАО «Белагропромбанк». В качестве партнеров в проведении конференции традиционно выступили Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне», факультет международных отношений Белорусского государственного университета.

Открытие специализированной конференции «Агроэкотуризм: территория перспектив».

Открывая конференцию по агроэкотуризму, заместитель Председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» Сергей Чугай подчеркнул:

- 10-я конференция по агроэкотуризму - это знаковое событие для Беларуси. Мы помним, с чего все начиналось, какие вопросы обсуждались. Это были базовые вопросы, которые помогали успешно внедрять и реализовывать на практике многие проекты. Сегодня, по официальной статистике, в стране зарегистрировано около 2300 субъектов агроэкотуризма, из них ведут деятельность более 1800 субъектов. Из года в год это количество увеличивается, вместе с этим улучшается оказываемый усадьбами сервис, и многие из них демонстрируют свою особую специфику, изюминку, индивидуальность.

Как отметил представитель банка, в глазах мировой общественности за последние несколько лет Беларусь как агротуристическая страна, предоставляющая услуги по отдыху в сельской местности, стала выглядеть намного привлекательнее, о чем свидетельствуют высокие оценки различных авторитетных бизнес-изданий. Безусловно, в этом большая заслуга предпринимателей, благодаря инициативе и творчеству которых данная сфера туризма активно развивается.

- Те предприниматели, которые ведут бизнес на селе, - это не только талантливая часть предпринимательства Беларуси, но еще и самая ответственная его часть. Это не бизнес, нацеленный на высокомаржинальные продукты, это прежде всего кропотливая деятельность, связанная с сохранением богатых национальных традиций, - добавил Сергей Чугай.

В этом году конференция «Агроэкотуризм: территория перспектив» собрала более 170 участников - людей, занимающихся агроэкотуризмом и заинтересованных в развитии данного направления. Спектр затронутых тем оказался очень широким: обсуждались вопросы развития агроэкотуризма за последние 10 лет, апробирование в стране различных моделей экологического туризма, качество предоставляемых агроусадьбами услуг, темы устойчивого развития агроэкотуризма на ближайшую перспективу, современные технологии продвижения и организации продаж услуг в сфере агроэкотуризма в сети интернет, проблемы туристических и социальных услуг для людей с инвалидностью в Беларуси и многое другое.

Конференция «Агроэкотуризм: территория перспектив» собрала более 170 участников.

Начальник Управления малого и среднего бизнеса Департамента корпоративного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Примак выступил с презентацией «Вместе создаем большие перспективы», основная задача которой - рассказать предпринимателям, как опытным, так и начинающим, о важных правилах организации и ведения бизнеса.

- Значение ежегодной конференции по агроэкотуризму велико, каждый год мы получаем большое количество положительных отзывов от ее участников. Здесь есть возможность встретиться молодым предпринимателям, опытным владельцам агроэкоусадеб, представителям исполнительной и законодательной власти для обсуждения самых разных вопросов, - отметил Дмитрий Примак.

Банк с 2007 года оказывает поддержку субъектам агроэкотуризма. По словам представителя банка, это платежеспособные, ответственные клиенты. Сегодня радует новое поколение предпринимателей, которое активно интересуется агроэкотуризмом и готово внедрять самые разнообразные идеи в данной сфере.

Хрустальный петушок - награда для победителей конкурса на лучшую агроэкоусадьбу года.

Безусловно, интересными для слушателей стали секция с презентациями практических кейсов владельцев агроэкоусадеб и панельная дискуссия «Инновации. Поколение 2.0» с участием студентов факультета международных отношений БГУ. Если первая секция раскрыла практические наработки в области создания агротуристического бизнеса, то вторая стала местом обсуждения возможностей развития новых видов туризма в Беларуси.

Обладатель Гран-при конкурса агроусадеб Александр Цвирко.

Кульминацией конференции по традиции стало подведение итогов конкурса на лучшую агроэкоусадьбу года. Гран-при конкурса отправился в самое сердце Европы - деревню Шо Глубокского района Витебской области. Обладатель высокой награды - владелец усадьбы «Заповедный остров» Александр Цвирко.

- Когда любишь свою работу - считай, что не работаешь. Конечно, это все равно труд. Удовольствие, когда даешь людям от себя теплые эмоции и получаешь взамен лучшие эмоции, хорошее настроение, - говорит Александр.

Как рассказал владелец «Заповедного острова», все на его усадьбе - это результат ручного труда: и домики, и мебель. Здесь, в живописнейшем месте Беларуси, турист для себя найдет все самое лучшее: уютный отдых для всей семьи, спортивно-водные развлечения, экологически чистую еду.

Усадьба «Заповедный остров», деревня Шо Витебской области. Фото с портала Holiday.by

Фото с портала Holiday.by.

Фото с портала Holiday.by.

Победители конкурса были названы также в шести номинациях, в том числе в номинации «Спорт и здоровье» победителем стала агроэкоусадьба «Рыбацкая Пульва» (Могилевская область); в номинации «Этнокультура» - агроэкоусадьба «Ольхово» (Гродненская область); в номинации «Инновационный подход» - агроэкоусадьба «Утрина» (Витебская область); в номинации «Народный выбор» отметили агроэкоусадьбу «В хуторской тиши» (Гродненская область).

Конкурсантам в последней номинации пришлось побороться за любовь ценителей агротуристического отдыха, ведь она одна из самых престижных. В голосовании в номинации «Народный выбор» принимали участие посетители усадеб и те, кто только планирует воспользоваться такой формой туристического отдыха. Общее число принявших участие в голосовании составило более 2,5 тысячи человек. Конкурсанты получили награды - памятные гравертоны, хрустальных петушков и денежные призы. Участие в конкурсе на основании отбора приняло 46 усадеб.

Участники специализированной конференции «Агроэкотуризм: территория перспектив».

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