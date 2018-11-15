Педагога по вокалу из Витебска приговорили к 10 годам за секс с несовершеннолетним

В Витебске предстал перед судом педагог, которого обвиняли в мужеложстве и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Как мы уже рассказывали, Евгений В. работал педагогом по вокалу в одном из витебских учреждений дополнительного образования.

«Мужчина неоднократно совершал в отношении несовершеннолетних, которые посещали его занятия, развратные действия. Кроме того, мужчина, применяя насилие к несовершеннолетним, вопреки их воле, совершал половое сношение в извращенной форме», - такую информацию обнародовал тогда Следственный комитет. По информации правоохранительных органов, Евгений В. с 2015 года приставал к мальчикам прямо в студии, где занимался с ними вокалом. Соседи Евгения по даче вспомнили, что летом он привозил мальчиков к себе на дачу и проводил там с ними неделю-полторы. Ни родители мальчиков, ни жена Евгения в это время на дачу не приезжали, и это соседей удивляло. Домой к себе педагог учеников не приглашал.

Дело педагога-педофила всколыхнуло Витебск. Одни защищали Евгения, утверждая, что это интеллигентный мужчина, хороший, строгий педагог, прекрасный семьянин. Другие отмечали, что манеры мужчины казались им своеобразными, характерными для лиц с нетрадиционной ориентацией, и это вызывало настороженность.

Дело Евгения В. суд Первомайского района Витебска рассматривал за закрытыми дверями. Приговор огласили 14 ноября. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Еще пять лет после освобождения Евгений не сможет заниматься педагогической деятельностью. Потерпевшему юноше он должен выплатить компенсацию за моральный вред - 10 тысяч рублей. В приговоре суда идет речь об одном потерпевшем, тогда как на момент задержания Евгения В. правоохранительные органы говорили о двоих мальчиках, не достигших 16 лет, которые, предположительно, пострадали от действий педофила.

Евгению В. 39 лет, он женат, у него двое сыновей. В соцсетях постил интересную информацию из мира музыки, фото котиков, высказывания священников, милые семейные фотографии. За несколько дней до задержания хвастался, что научился печь домашний хлеб.

За последние пять лет в Беларуси число сексуальных преступлений против несовершеннолетних выросло в 15 раз. В Витебской области за год выявили 140 подобных преступлений. Причем число пострадавших от действий педофилов мальчиков вдвое больше, чем девочек.