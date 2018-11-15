Белорусский седан Geely Emgrand 7 оказался на $1300 дороже, чем планировалось

До белорусского потребителя наконец-то добрался бюджетный седан Geely Emgrand 7, выпуск которого наладили на заводе Geely под Жодино. Автомобиль позиционируют как новинку, хотя это не совсем так. Дело в том, что машину (только под именем Emgrand EC7) в Китае выпускают уже девять лет. В 2016 году после рестайлинга из названия пропали буквы EC, и машина стала называться Emgrand 7. В том же году небольшую партию таких машин «отверточным» способом собрали в Борисове. И какое-то время даже продавали по цене от $11.290 до $12.690.

Седан Geely Emgrand 7.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Седан Geely Emgrand 7.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Седан Geely Emgrand 7.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Недавно Emgrand 7 еще раз обновили (снова подправили решетку, бампер, фары и салон), и в этом году начали производить на заводе под Жодино – опытную партию из 50 автомобилей собрали еще в феврале. Вице-премьер Владимир Семашко тогда же анонсировал цены на новинку: от $9.500 до $11.500. Старт продаж назначали на июль-август.

Седан Geely Emgrand 7.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Седан Geely Emgrand 7.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Седан Geely Emgrand 7.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Седан Geely Emgrand 7.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но машина в продаже так и не появилась. Более того, ее упорно прятали от прессы, хотя автомобильные журналисты неоднократно замечали новую модель на дилерских стоянках. Упорно молчали о новинке и на самом заводе. Выяснилось, что «в тихую» начали продавать машины тестовой партии – даже без тест-драйвов! Цены – значительно выше тех, о которых изначально говорил Семашко. Машины предлагали от $12.300 до $15.100. Большинство машин разошлись по предприятиям, пять машин катаются в одном из минских каршерингов, пару машин попали в частные руки.

Официально цены озвучили только 15 ноября – от 23.000 рублей ($10.830) до 28.900 ($13.600). Машину, наконец, презентовали официально, правда, протестировать автомобиль в движении журналистам не дали. Впрочем, «Комсомолка» сделает это в самое ближайшее время. Покупателям доступны два бензиновых мотора: 1,5 (103 лошади) и 1,8 (133 лошади). Будет «механика» и «автомат» (вернее вариатор), три комплектации: Standard, Comfort и Luxury.

На заводской презентации показали образец из первой тестовой партии, хотя, по словам гендиректора завода «БелДжи» Геннадия Свидерского, с конвейера уже сошло 600 автомобилей. Ни одной белорусской запчасти в этом экземпляре не было – даже покрышки и аккумулятор импортные. Но постепенно белорусские агрегаты в бюджетном седане будут появляться. Геннадий Свидерский пообещал журналистам, что на машинах, которые сегодня появились в автосалонах страны - шины, аккумуляторы, радиатор, задний мост и сидения - уже белорусского производства. Также заявляется, что на борисовском заводе «Автогидроусилитель» уже научились самостоятельно собирать двигатели для Geely. Насколько глубока сборка – неизвестно: подробности чиновники не озвучивают, представителей СМИ на это предприятие также пока не приглашают.

Конвейер завода Geely.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Конвейер завода Geely.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Конвейер завода Geely.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А пока журналистам показали несколько запчастей белорусского производства для Geely: амортизаторы гродненского завода «Белкард» и задние фонари от ОАО «Руденск». Впрочем, никаких маркировок, которые бы указывали на белорусское происхождение этих запчастей, корреспонденты «Комсомолки» не нашли. Также нет никакой информации о запчастях для Geely и в каталоге этих белорусских предприятий.

Журналистам показали несколько запчастей белорусского производства для Geely: амортизаторы гродненского завода «Белкард» и задние фонари от ОАО «Руденск».Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

СЧИТАЛКА «КП»

Что можно купить за эти деньги?

«Комсомолка» посмотрела цена на бюджетные седаны-конкуренты:

Lada Granta седан (российская сборка) – от $7.000

Ravon Nexia R3 (узбекская сборка) – от $7.530

Ravon R4 (узбекская сборка) – от $8.300

Renault Logan (российская сборка) – от $8.380

Nissan Almera (российская сборка) – от $9.370

Lada Vesta Sedan (российская сборка) – $9.430

Ravon Gentra (узбекская сборка) – от $9.890

Volkswagen Polo Sedan (российская сборка) – от $10.310

Lifan Solano II (китайская сборка) – от $10.620

Geely Emgrand 7 (белорусская сборка) – от $10.830

KIA Rio (российская сборка) - от $11.070

Hyundai Accent (российская сборка) – от $11.720

Skoda Rapid (российская сборка) – от $11.800

Как видим, по цене Geely Emgrand 7 белорусского производства проигрывает трем самым продаваемым бюджетным седанам российской сборки - Volkswagen Polo Sedan, Lada Vesta Sedan и Renault Logan. Стимулировать продажи белорусского седана может только сладкий кредит, который действует на покупку автомобилей Geely. Напомним, первые три года ставка составляет 1,9% годовых (если сразу оплатить минимум четверть стоимости машины). В последующие годы ставка будет равна 12,5%. При этом максимальный срок пользования кредитом — до 7 лет. Таким образом, сможет ли завоевать бюджетный белорусский седан сердца покупателей – покажет лишь время.

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