За последние 15 месяцев белорусы забрали с валютных вкладов 700 миллионов долларов

По данным Нацбанка, на 1 ноября белорусы хранили на банковских вкладах 3 млрд. 897 млн. рублей и 6 млрд. 107 млн. долларов. Получается, на каждого жителя страны в среднем приходится 411 «депозитных» рублей и 644 доллара.

Долларовые вклады по-прежнему гораздо популярнее рублевых, но они постепенно снижаются вот уже 15 месяцев подряд, с августа прошлого года. За это время белорусы сняли 700 млн. долларов! А рублевые вклады хоть и не так быстро, но потихоньку прирастают. С начала года рублевые депозиты увеличились почти на 556 млн. рублей, в то время как валютные сократились на 582,6 млн. долларов.

Среди основных причин эксперты называют снижение ставок по валютным депозитам. В результате многие по-прежнему хранят сбережения в «зеленых», но делают это не на вкладе, а на обычном счете, деньги с которого можно снять в любой момент. Но в последнее время многие банки понемногу начали повышать ставки по валютным депозитам. Самый выгодный вариант, который нам удалось обнаружить, - 3,2% годовых. Таких процентов по вкладу в долларах белорусам не доводилось видеть давно! Деньги под такую ставку можно положить на 750 дней, а вклад будет безотзывным. Сразу несколько банков предлагают положить валюту под 3%, причем на сроки от года до трех лет. Да и вариантов в диапазоне от 2,5% до 2,9% хватает.

Почему банки вновь решили дать возможность зарабатывать на валюте и долго ли это продлится?

- Любое изменение ставок по кредитам и депозитам чаще всего связано с состоянием банковской ликвидности (возможностью банка вовремя рассчитаться по всем обязательствам. - Ред.). Если многие банки стали повышать процентные ставки по валютным депозитам, это может говорить о том, что в банковской системе формируется дефицит валютной ликвидности, - объясняет Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум». - Этот дефицит может быть связан в том числе и с оттоком средств с валютных депозитов. При этом белорусские банки выдают юрлицам кредиты в иностранной валюте, спрос на них есть. Соответственно, тех средств, которые банки получают в иностранной валюте, может быть недостаточно для того, чтобы полностью покрыть спрос на кредиты. В этом случае повышение процентных ставок по вкладам в валюте - это способ получить больше валютной ликвидности. Не исключено, что какое-то время эта тенденция будет сохраняться, пока банки не возместят дефицит валюты. Но не стоит забывать, что при желании Нацбанк может управлять процентными ставками, не прибегая к каким-то жестким административным ограничениям. И вряд ли регулятор допустит слишком значительный рост ставок по депозитам в валюте.

Кстати, белорусы понемногу отказываются не только от валютных вкладов, но и от наличных долларов-евро. Вот уже 33 месяца подряд жители страны - чистые продавцы валюты! В октябре разница между покупкой и продажей составила 113,8 млн. долларов. А всего за эти 33 месяца белорусы чистыми сдали чуть больше 6 млрд. долларов.