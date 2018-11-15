Валюты покатились? Неожиданные итоги торгов валютной биржи

Сейчас доллар официально стоит 2,1222 рубля, а евро - 2,4045 рубля. Российский рубль, наоборот, резко пошел вверх. Сейчас 100 российских рублей стоят 3,1867 белорусского, и это почти на 2,5 копейки больше, чем до начала торгов. Что происходит?

- Сильно изменились курсы иностранных валют по отдельности, а не корзина валют в целом, а это говорит о том, что причина кроется на внешних рынках, - говорит Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум». - Главным образом - в российском рубле, который вчера заметно укреплялся. Связано это в первую очередь с тем, что американские конгрессмены заявили о возможной отсрочке решения о расширении антироссийских санкций до следующего года. Российская валюта позитивно отреагировала на эту новость. Также можно отметить умеренное восстановление нефтяных котировок и заявления российского Центробанка о том, что при необходимости он готов стабилизировать ситуацию на рынке. Кроме того, укрепление затронуло валюты многих развивающихся стран, что может быть связано с некоторым потеплением в торговом противостоянии США и Китая.

- Сохранится ли эта тенденция в ближайшее время? Будут ли доллар и евро падать дальше, а российский рубль - расти?

- Ответить сложно. Перспективы российского рубля достаточно туманны в связи с тем, что ключевым обстоятельством для него сейчас являются геополитические факторы. В любой момент могут произойти колебания российского рубля в любых масштабах в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с санкциями