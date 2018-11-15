Александр Лукашенко: Наши авиаторы предложили закупать новейшие российские МС-21

В четверг Александр Лукашенко обсудил в Минске с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко поставки БелАЗов, троллейбусов, электричек «Штадлер», техники «Амкодор», тракторов и комбайнов, взаимодействие в сельском хозяйстве. Также Лукашенко предложил услуги белорусов в области строительства жилья, дорог и спортивных объектов.

А еще обсудили новую тему - сотрудничество в области самолетостроения. Уже 10 лет россияне реализуют проект по созданию нового пассажирского самолета МС-21 - в разработку вложили 4,5 миллиарда долларов!

Предполагается, что самолет будет конкурировать с Boeing 737 MAX («Белавиа» уже заказала шесть таких), Airbus A220 и Airbus A320neo.

Начало серийного производства МС-21 несколько раз откладывалось, но к концу следующего года Иркутский авиационный завод надеется выпустить первый серийный образец, а пока заканчиваются испытания. Уже заказано 175 лайнеров, 50 из них - «Аэрофлотом». Из иностранных авиакомпаний новым самолетом интересуются в Азербайджане, Египте и Перу.

- Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты, - цитирует БелТА Александра Лукашенко.

Президент предложил россиянам кооперацию с белорусскими предприятиями.

- Хотелось бы, чтобы мы, имея опыт обслуживания техники советского периода, могли перепрофилировать наши предприятия и наш авиаремонтный завод. Можем его и расширять, если будет работа для этого коллектива. Но мы бы были очень заинтересованы работать в кооперации с вашим предприятием, - заявил Лукашенко.

ЕСТЬ ВОПРОС

Действительно ли «Белавиа» рассматривает покупку российских самолетов?

Свои планы по развитию флота «Белавиа» не скрывает: от техники российского производства окончательно отказались еще два года назад. Курс - на омоложение парка: в этом году «Белавиа» купила три новых Embraer, еще пять таких прилетят к нам в 2019 - 2020 годах. Также к 2021 году «Белавиа» планирует купить шесть новейших Boeing 737 MAX8 (таких в авиакомпании пока нет) - первый самолет прилетит в Минск уже в мае. А что насчет МС-21?

- Мы рассматриваем все самолеты, - рассказал «Комсомолке» замдиректора авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец. - Но покупки самолета МС-21 в планах авиакомпании нет.

Напомним, недавно стало известно, что свой сервисный центр хочет открыть у нас украинский завод «Антонов». Дело в том, что после обострения отношений между Украиной и Россией, завод потерял много заказов из России, а также перестал обслуживать самолеты, находящиеся там – теперь это запрещено. Поэтому чтобы не потерять российский рынок, рассматриваются варианты создания сервисного центра в Казахстане и в Беларуси. Завод «Антонов» и Минский завод гражданской авиации №407 ведут закрытые переговоры о создании сервисного центра в Минске. В Беларуси планируется продлевать летную годность и ресурс самолетов АН, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148/158.