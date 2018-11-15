2018-11-15T18:15:49+03:00
Общество

Подросток извинился перед скульптурой городового за оплеуху. Милиция сняла об этом ролик

Парень ударил городскую скульптуру - за это на него составили протокол о мелком хулиганстве [видео]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Задержанным оказался 16-летний подросток. Фото: кадр из видеоЗадержанным оказался 16-летний подросток. Фото: кадр из видео
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Необычный видеоролик появился на сайте МВД. На нем 16-летний лицеист Арсений извиняется перед скульптурой «Минский городовой». Как сообщает ведомство, подросток днем 14 ноября «из хулиганских побуждений нанес удар рукой по лицу скульптурной композиции» «городового». Сразу после случившегося его задержали. На парня составили административный протокол за мелкое хулиганство. Эта статья предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин (от 49 до 735 рублей), или административный арест.

- Искренне сожалею о том, что сделал, проявил неуважение к истории милиции. Прошу прощения за свои действия у всех сотрудников и у этого памятника, - приводит слова Арсения пресс-служба силового ведомства.

МВД отмечает, что Арсений уже несколько раз привлекался к административной ответственности. При этом милиции «отрадно, что парень осознал содеянное и искренне раскаялся». В МВД надеются, что извинения помогут Арсению «осадить свою молодецкую удаль и восстановить взаимоотношения с законом».

Скульптуру установили в честь 100-летия белорусской милиции Фото: Павел МАРТИНЧИК

Скульптуру установили в честь 100-летия белорусской милицииФото: Павел МАРТИНЧИК

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Подросток сделал это в шутку!»

- Впервые вижу, чтобы подростка привлекали к административной ответственности за то, что тот дал оплеуху скульптуре. По моему мнению, он не подлежит административной ответственности. Мальчишка сделал это в шутку. В статье КоАП «Мелкое хулиганство» говорится про умышленные действия, выражающиеся в явном неуважении к обществу. Но этого парень не совершал, - прокомментировал этот случай юрист Дмитрий Лабазинский. - Здесь налицо то, что милиция бережет свою честь и мундир. Ведь фактически памятник поставлен сотрудникам милиции.

Извинился перед Городовым . Источник: МВД Республики Беларусь

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