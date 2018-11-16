Олеся Грибок: обнажиться в кадре не проблема, если знаешь зачем

Мы встретились, чтобы обсудить ее книгу «Менеджмент и продвижение киноактера», харассмент и шанс, который актеру нельзя упустить.

- Олеся, приходилось ли тебе сталкиваться с харассментом?

- Однажды – но я еще не была актрисой. Мне намекнули: если пересплю с определенным человеком, получу продвижение в карьере. Я, хоть и была совсем еще зеленая, сказала: у меня будет все хорошо, с вами или без. И как-то все стало на свои места, мы поработали с этим человеком в нормальной здоровой атмосфере. Но мне рассказывают истории про домогательства часто. Мне кажется, молодые актрисы сами слишком очевидно дают понять, что готовы на все ради роли в фильме. Режиссер чувствует, что может манипулировать актрисой на сексуальной почве, и нередко пользуется возможностью.

- Давно хотел тебя спросить про твой первый фильм «Выше неба» - там есть сцена,

С книгой, которую Олеся дополнила после того, как у нее появился опыт завоевания Москвы. фото: instagram.com/olesyagrybok

изначально не прописанная в сценарии, где ты, совершенно голая, лежишь в ванной…

- Сложно ли было обнажиться в кадре? Это вопрос художественной ценности. Если сцена оправдана, то не сложно. Прекрасный режиссер Дима Маринин смог проработать со мной этот эпизод и объяснить его необходимость. Для моей героини он символизировал очищение. Так что, считаю, это прекрасная сцена.

Чтобы сыграть боксершу, накачала железный пресс

После тренировки по боксу. Фото: instagram.com/olesyagrybok

- Какую роль ты считаешь лучшей на данный момент?

- В фильме «Пес Рыжий». Мне было важно, что история моей героини написана по реальным событиям. Я прочла ее дневники, и каждая строчка очень глубоко запала в сердце. Этот фильм – моя честность. В «Псе Рыжем» я гораздо более голая, чем в «Выше неба».

- Обращаешь ли ты внимание на идеологическую подоплеку фильмов? Например, с самого начала было понятно, каким получится национальный блокбастер «Мы братья», в котором ты снялась.

- Когда читала сценарий, единственное, в чем сомневалась – имею ли право рассказывать эту историю от лица журналистки. Для меня это не идеология, а история про добро и зло. Дочитав сценарий, я поняла, что я имею право и смогу сыграть. Кстати, я ведь пять лет работала журналисткой на киберспортивном канале, вела мировые чемпионаты по 13 часов подряд. Тогда же выучила и английский язык, потому что в чемпионатах было много иностранных команд. Так что работу тележурналиста знаю.

- Ты снялась в 28 фильмах – но довольно много было проходных ролей, эпизодов.

- За последние три года я очень выросла профессионально. А некоторые фильмы, в которых снималась раньше, выходят до сих пор. В актерской профессии ты идешь не за высотой роли, а за тем, что тебе интересно. Например, когда я только переехала в Москву, сыграла небольшую роль агента ФСБ. И после этого уже смогла пойти на пробы в американский сериал, на агента отряда спецназа «Альфа». К сожалению, меня не утвердили, о чем я поначалу очень сожалела. Но нет худа без добра - если бы меня взяли, в моей жизни не случилась бы роль спортсменки в сериале «Верни мою жизнь» кинокомпании «Фильм стрим», который сейчас в производстве. По сюжету моей героине 40 лет, она в прошлом боксерша, работает спасателем на пляже. Очень интересно посмотреть, что в итоге получилось – ведь мне всего 30 лет, а в жизни выгляжу еще моложе.

Для роли боксерши Олеся накачала стальной пресс. Фото: instagram.com/olesyagrybok

- Для этой роли ты накачала железный пресс?

- Я не могу обмануть зрителя, он хочет видеть настоящую спортсменку, с рельефом и мышцами. Я ведь еще и бегом увлеклась. Помню, три года назад, читая в «Комсомолке», что певец Саша Патлис пробегает утром 8 км в день, я восхищалась и думала: боже, это сверхчеловек! А сейчас сама каждое утро бегаю 10 км и участвую в полумарафонах. Мы с Сашей, кстати, сейчас друг друга поддерживаем и подбадриваем. Кто бы мне рассказал об этом в школе – ведь я ненавидела физкультуру!

С актером Александром Константиновым на съемках сериала "Верни мою жизнь". Фото: Виктор ПУШКИН

О шансе проехать в лифте со знаменитым режиссером

- Где легче в Беларуси или России быть актрисой?

- В Беларуси конкуренция гораздо меньше, тут всего-то тысяча актеров. А в Москве 25-30 тысяч, причем много очень крутых и известных. С другой стороны, конкуренция закаляет тебя как профи. Ты можешь отлично пройти пробы, и все равно тебя не возьмут, потому что продюсер видит в этой роли другую актрису. Единственный способ выплыть – быть еще круче, много работать на камеру, в кадре, с партнером. Это очень нестабильная профессия. Тебя могут не снимать и год, и два – это тяжело психологически.

- Ты на собственном опыте написала книгу «Менеджмент и продвижение киноактера»?

- Да, это уже второе издание. Многое я изменила или вовсе выкинула из первой книги, потому что писала ее еще в Беларуси. Сейчас у меня уже другой уровень понимания индустрии.

Олеся говорит, что писала книгу на основе своего опыта и "шишек". Фото: instagram.com/olesyagrybok

- Создается впечатление, что ты как математик пытаешься создать алгоритм успеха в профессии.

- Я ведь начинала свою карьеру продюсером. Помнишь, были в Минске показы немого кино с тапером из Питера? Это мой первый проект. И только когда прошла кастинг фильма «Выше неба», снялась в одной из главных ролей, увидела кучу ошибок, которые совершают актеры с продюсерской точки зрения. И по сей день мне гораздо проще получить роль у кинопродюсера, чем у режиссера, потому что мы разговариваем на одном языке. А идея написать книгу возникла во время поездки в Америку. Я заглянула в книжный магазин и испытала оргазм – там было столько учебников по актерскому мастерству! У нас ничего подобного нет.

- Так ты больше актриса или киноменеджер?

- Если перестану быть актрисой, моя жизнь не остановится. Продюсирование интересует меня ничуть не меньше. Я преподаю на киностудии Аmedia в Москве. За последние три года провела множество мастер-классов, разбуди меня в три ночи – и я смогу провести занятие. И как актрисе мне всегда есть, что сказать зрителю.

- Наверное, не особо доверяют опыту молодой хорошенькой актрисы?..

- …а потом приходят индивидуально и задают вопросы. Практически все актеры, даже очень известные привыкли к тому, что роли достаются сами собой. И теряются как дети, когда этот поток иссякает. Или же им хочется попробовать себя в другом амплуа – не в том, в котором их видят режиссеры. Об этом книга.

Сыграть спортсменку было давней мечтой Олеси. Фото: instagram.com/olesyagrybok

- Мне всегда казалось, что для актера везение – второе счастье.

- У любого актера может случиться шанс, который нужно использовать. Допустим, ты едешь в лифте со знаменитым режиссером или кастинг-директором. У тебя одна минута. Ты либо заговоришь с ним, либо промолчишь, и будешь ждать следующую возможность, которая может и не наступить.

- Ты рассказываешь историю знакомства в лифте Юлии Высоцкой и Андрона Кончаловского!

- Да? (смеется – авт.). Если актеры хотят попасть на большой рынок, они должны быть готовы к такой ситуации и четко знать, чего хотят. И с кем они разговаривают в принципе.

- Прямо скажем, в Академии искусств этому не учат…

- Потому что учить должны те, у кого есть практический опыт, кто ездит по миру. А у нас таких нет.

Дома у меня нет, и не нужно

- Вы с мужем Ильей познакомились на съемках?

- Нет, еще в колледже искусств, мы вместе уже 10 лет, а в браке – 5. Он оператор и мой директор.

- Вы так долго вместе, а ведь актеры часто дают повод для ревности.

- Возможно, ревность и возникает. Я очень сложный человек, но мы любим друг друга безусловно. Илья понимает меня даже лучше, чем я сама, он меня защищает и бережет.

- Расскажи о жизни в Москве, своем доме?

- Нет у меня дома. Мы живем в студии. Одно время снимали квартиру, но потом решили не тратить время на переезды. Сейчас прямо в студии учу актеров, могу организовать там любую встречу, там же мы и живем. Домашней одежды у нас нет в принципе. Кухня не нужна, потому что мы не готовим. Спортзал находится в 30 секундах ходьбы от студии. Вообще, у нас с мужем есть теория, что в будущем не будет частной собственности. Мир огромный, ты можешь жить где угодно. Машина привезла тебя на работу, и поехала дальше. Хранить одежду несколько лет нет смысла, я уже сейчас меняю ее постоянно…

Спортзал находится совсем рядом со студией. Фото: instagram.com/olesyagrybok

- А что за именной спортивный костюм, в котором ты сейчас?

- Это моя совместная разработка с дизайнером, зимний костюм для гастролирующего актера. Тут есть всякие «фишки» типа опущенной спинки, чтобы не открывалась спина, когда сидишь на гриме. Есть косая молния на ключице, чтобы можно было снять кофту и не испортить укладку и грим. Капюшон с козырьком, чтобы спать в самолете. Рукава, которые можно отложить, чтобы сделать подобие перчаток и было тепло рукам. Но самое главное – ленты с твоими именем и фамилией, твой девиз. Это довольно смело. Вот ты смеешься, а я сталкиваюсь с тем, что начинающим актерам сложно даже назвать себя. Эти ленты - желание клеймить себя, чтобы не было возможности повернуть назад. Я веду бизнес под своим именем и, значит, не могу врать. Я отвечаю за команду, которая работает со мной.