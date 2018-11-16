Ремонт в минской квартире в стиле барокко: потолки с вензелями, помпезная мебель и красная плитка

Сегодня идем в гости к косметологу Светлане из Минска. Она живет в микрорайоне Лошица в двухкомнатной квартире площадью 110 квадратных метров. Дизайн-проект хозяйка делала сама.

- Все делала для себя, с душой. Сейчас решила выставить квартиру на продажу, чтобы купить дом и реализовать себя как дизайнера, - сказала хозяйка.

Светлана продает квартиру за $170 000, 40 % из этой суммы она потратила на ремонт.

- Интерьер квартиры выдержан в итальянском стиле барокко. Здесь есть все отличительные особенности этого стиля: богатая отделка, помпезная мебель и пространственный размах, - улыбается Светлана.

Светлана продает квартиру за $170 000, 40 % из этой суммы она потратила на ремонт. Фото: Вероника НЕХВЕДОВИЧ

Квартира впечатляет с порога: гостиная, совмещенная с кухней, занимает почти 50 квадратов, в спальне есть отдельная ванная комната и гардеробная. Первое, на что обращаешь внимание, - необычный потолок с вензелями.

- Идея такого потолка пришла ко мне, когда я купила плитку для кухонной зоны. На фризах были изображены такие вензеля, и я просто перенесла их на потолок, увеличив в масштабе, - говорит Светлана. – Я сама сделала эти детали из пенопласта, а строители приклеили их. За это они попросили 400 долларов.

Напольные антикварные часы XIX века Светлане достались от подруги. Фото: Вероника НЕХВЕДОВИЧ

В гостиной - антикварные часы с маятником

И в гостиной, и в спальне мебель из одной коллекции. Хозяйка заказывала гарнитур из Италии, ждать его пришлось три месяца.

- Мебель из одной серии позволяет переставлять ее из комнаты в комнату без потери для интерьерной гармонии, - делится приемом Светлана.

Шикарный итальянский гарнитур из массива дополняют антикварные немецкие напольные часы с маятником начала XIX века. Уникальная вещь хозяйке досталась от ее подруги, когда та переезжала жить в США. Одну из стен Светлана украсила триптихом под названием «Письмо любимой женщине».

В просторной спальне с двумя окнами – двуспальная кровать, комод и столик со стульями. Фото: Вероника НЕХВЕДОВИЧ

- Эту работу я увидела на одной из выставок. Стоила она недешево, но отлично смотрится в моем интерьере, - рассказывает хозяйка.

Фасад кухни украшен лепниной из глины

Дизайн кухни в классическом стиле с пилястрами (выступами, напоминающими колонны) и карнизом (декоративной горизонтальной планкой) Светлана делала сама. Столешница и фартук выполнены из натурального камня.

- В одном из итальянских салонов мне очень понравился кухонный гарнитур, где фасад центрального шкафчика был украшен декоративным элементом. Мой мебельщик не согласился вырезать похожий элемент из дерева, тогда мне пришла идея: я купила лепнину из глины и попросила мебельщика покрасить ее кухонной краской. Стоило это смешные деньги, а смотрится отлично, - говорит хозяйка.

Фото: Вероника НЕХВЕДОВИЧ

Спальня занимает около 50 квадратных метров. Фото: Вероника НЕХВЕДОВИЧ

Алюминиевую проводку заменила на медную

Спальню Светлана разделила на две зоны. Одну половину занимает двуспальная кровать, вторую - столик со стульями и биокамин.

Ванная комната в спальне - в красных тонах. Хозяйка признается, что первоначально в спальне были поклеены дизайнерские обои красно-коричневых оттенков, но в окружении пестрых тонов она не смогла отдыхать. Вторая ванная комната выдержана в золотисто-коричневых тонах. В ней есть встроенный шкаф, где стоит стиральная машина, хранятся банные принадлежности и гладильная доска. Площадь 7,5 квадратных метров позволяет разгуляться!

В комнатах по два окна. Фото: Вероника НЕХВЕДОВИЧ

Ремонт стоил приличных денег, но сумму хозяйка решила не озвучивать. Светлана не жалела средств на комфорт: во всей квартире положены теплые полы, на кухне и в ванных итальянская и испанская плитка, сантехника чешского и испанского производителя, ванна с подсветкой и массажем. Светлана также заменила алюминиевую проводку на медную, срок службы которой в два раза больше.

Одна из ванных комнат отделана красной плиткой. Фото: Вероника НЕХВЕДОВИЧ

Площадь второй ванной 7,5 квадратных метров позволяет разгуляться! Фото: Вероника НЕХВЕДОВИЧ

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