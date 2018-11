На «Миссис Беларусь» у красавиц узнавали, где купить фанеру

Конкурс проходил в одном из столичных ресторанов. Зрителей рассадили за сервированные столы, чтобы, как говорится, и поесть, и на красоту посмотреть. Вход на мероприятие был по пригласительным, поэтому среди гостей были в основном мужья, дети, родители и друзья участниц.

Конкурс начался с дефиле по красной дорожке замужних красавиц в натуральных шубах. Но не все зрители мероприятия оценили креатив организаторов.

Конкурсантки трижды показывались публике - в дизайнерских платьях, купальниках и вечерних нарядах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- И это в то время, как мировые дизайнеры отказываются от натурального меха, - удивленно перешептывались зрительницы.

На титул «Миссис Беларусь» претендовали 16 белорусок: совладелица медицинского центра и жена бизнесмена Аркадия Израилевича - Маргарита, международный ивент-продюсер Надежда Дамковская, блогер и модель Ольга Рыбакина (участница «Мисс Беларусь - 2009»), специалист по таможенному оформлению Любовь Матусевич, учредитель рекламного агентства Светлана Глумакова, владелица салона кухонь Татьяна Валаханович, консультант по грудному вскармливанию Анна Гончар, модель и преподаватель йоги Татьяна Ринейская. Все дамы обеспеченные и социально активные.

Все дамы обеспеченные и социально активные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Конкурсантки трижды показывались публике - в дизайнерских платьях, купальниках и вечерних нарядах. Не всем, увы, давалась летящая походка. Во время дефиле в купальниках многие даже стеснялись сбросить халаты, чтобы продемонстрировать фигуру во всей красе. А зря! Выглядели они хорошо, особенно если учесть, что многие из них уже мамы. Дальше зрителей познакомили с социальными проектами, которые они придумали в рамках конкурса. Самые интересные - строительство трассы для «Формулы-1», создание банка грудного вскармливания, услуга «социальный парикмахер» для людей с ограниченными возможностями.

Перед стартом девушки станцевали в черных платьях.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из 16 участниц в финал попали только 6: Инна Аниськевич, Надежда Дамковская, Кристина Мащенко-Кучинская, Любовь Матусевич, Татьяна Ринейская и Екатерина Сакович. Так решило жюри, в котором заседали известные белорусы: художник Владимир Цеслер, супермодель Екатерина Доманькова, модный дизайнер Иван Айплатов, «Мисс Мира - 2017 на инвалидной коляске» Александра Чичикова и ресторатор Вадим Прокопьев.

- Почему не выбрали Ольгу Рыбакину? - удивлялись зрители-мужчины. У 28-летней красавицы в зале уже появились поклонники.

- За кого теперь болеть? - решали два друга, пересматривая фотографии оставшихся участниц.

- Почему не выбрали Ольгу Рыбакину? - удивлялись зрители-мужчины.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время интеллектуального конкурса, где нужно было отвечать на английском, дальнейший выбор жюри существенно упростился.

Первый вопрос задал Вадим Прокопьев:

- Что вы ответите, если вас спросят: Sorry, where is it exactly Belarus (где же находится Беларусь)?

- There is in Europe, - произнесла первая из финалисток и сорвала овации зала.

Участницы дефилировали в дизайнерских нарядах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но дальше инициативу перехватила Екатерина Сакович. Она рассказала на английском, что показала бы иностранцу Троицкое предместье, реку Свислочь, фабрику «Коммунарка» и магазины «Элема» и Belor Design.

- Вы можете быть послом нашей страны, - подбодрил ее ведущий.

Владимира Цеслера интересовало уже на русском, что дамы любят готовить.

- У меня много дипломов висит на кухне, это моя территория. Для меня приготовление еды - настоящее творчество, - бойко ответила Катя Сакович.

В жюри был известный художник Владимир Цеслер.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кристина Мащенко-Кучинская призналась, что в ее семье готовит муж, а Татьяна Ринейская рассказала, что семейные завтраки - у них с мужем главная фуд-традиция.

- Не люблю готовить, но приходится, потому что в доме трое мужчин. У меня очень хорошо получаются сырники. Есть маленький секрет - добавляю в них кокосовую стружку. В сырнике это не ощущается, но он становится очень легким, - рассказала свой секрет Любовь Матусевич.

Дизайнер Иван Айплатов не задумывался над витиеватым вопросом и выпалил: «Где можно купить фанеру?» Оказалось, его сыну нужна фанера на урок труда, так что он просто озвучил мучивший его вопрос. Любовь Матусевич предложила взять кусок фанеры на стройке ее дома.

Алексей Гросс выступал вместе с участницами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В результате «Миссис Беларусь» стала Екатерина Сакович. Ей 31 год, воспитывает дочь, занимается организацией праздников, но мечтает об актерской карьере. И, как все убедились, уверенно говорит на английском. Так что в Китае за нее точно не будет стыдно. Татьяна Ринейская стала «Первой вице-мисс», «Второй вице-мисс» признали Кристину Мащенко-Кучинскую.

- Девочки, есть только один честный конкурс - «Мисс Беларусь», смело отправляйте на него своих дочек, - расстроено сказала за кулисами финалистка Любовь Матусевич.

- В смысле, все куплено? - поинтересовались у красавицы.

- Все продано, - ответил за Екатерину обиженный муж.

Татьяна Ринейская стала «Первой вице-мисс».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среди гостей заметили телеведущую Надежду Тимофееву.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые гости выбрали экстравагантные наряды.Фото: Павел МАРТИНЧИК

