Крепкий алкоголь в магазинах подорожает к Новому году?

C 17 декабря в каждом магазине должны быть одинаковые наценки на крепкий алкоголь, такое решение приняли в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Это касается всех напитков крепче 28% одной классификации - и белорусских, и иностранных. То есть в одинаковых условиях будут, к примеру, армянский и белорусский коньяк, финская и белорусская водка.

Когда на нашу дешевую водку делают надбавку побольше, а на иностранную - поменьше, это несправедливо по отношению к отечественному производителю. Теперь, получается, либо дешевый алкоголь подорожает, либо дорогой - подешевеет. Причем размер этой самой одинаковой наценки каждый магазин по-прежнему устанавливает самостоятельно.

В МАРТе считают, что новые меры должны уровнять в конкурентных условиях всех производителей алкоголя.

Общепита изменения, скорее всего, не коснутся. Напомним, с 26 февраля этого года бары и кафе сами определяют наценку на коктейли и крепкий алкоголь на розлив. Наценки на белорусский алкоголь в общепите неограниченны.

- В среднем наценка 230 - 250% на белорусский алкоголь и 280 - 300% - на иностранный. Конечно, мы следим за средними ценами в магазинах и регулируем свои. Но вряд ли нововведение МАРТа отразится на наших ценах. Мы ведь не в розничных магазинах закупаемся. А с поставщиками и производителями у нас свои условия сотрудничества, - сообщили «Комсомолке» в одном из минских ресторанов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 2019 году в Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане и Армении могут разрешить интернет-торговлю запрещенными до этого товарами. К ним относятся алкоголь, табачные изделия, лекарства и ювелирные изделия. Предполагается, что такие меры помогут снизить количество контрафакта и увеличат доход добросовестных продавцов.