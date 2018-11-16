«Дима умер на руках у дедушки». Школьный автобус насмерть сбил 5-летнего мальчика

О трагедии в деревне Заборье Чашникского района местные говорят со слезами и называют то, что произошло, не иначе как роковой случайностью. 15 ноября школьный автобус, как обычно, привез в деревню детей из школы и садика - всего в салоне было 11 детей и двое сопровождающих.

В Заборье вышли семь ребят, в том числе и 5-летний Дима.

- Воспитательница его за ручку вывела из автобуса. Мама вот-вот должна была подойти к остановке, на две минуточки опоздала, - сокрушается бабушка мальчика, Раиса Федоровна. - В этот момент как раз мимо проезжали два трактора. Наверное, он их испугался и пошел обратно к автобусу, а другие дети отбежали в сторону. Дима очень близенько к автобусу подошел - наверное, поэтому его водитель и не заметил, - предполагает женщина. Их с мужем дом находится как раз напротив остановки - она просматривается из окна. Обычно они с Леонидом Ивановичем наблюдают, как приезжает автобус, а в этот раз пропустили его приезд. О том, что Диму сбили, им рассказали другие дети.

- Мы с дедом сразу туда побежали. Водитель уже занес Димку в автобус, положил на сиденье. Он еще живой был - дед его на руки взял, Дима ему что-то говорил. Крови нигде не было, думали, ножки поломал, но ножками он шевелил. Сказал, что спинка у него болит, - плачет бабушка. - Мы надеялись, что раз он целенький лежит, врачи его спасут. Но когда «скорая» приехала, уже все. Дима умер на руках у дедушки.

Водителя автобуса родные мальчика не винят. Они считают, что трагедия произошла случайно.

- Мы всей душой за этого водителя. Вы бы видели, как он волновался, переживал! Он работает в школе давно - самостоятельный, вежливый, непьющий. Ну разве нам будет легче, если его посадят? Димку это не вернет.

Наталья, мама мальчика, - соцработник, папа, Виталий, работает в лесничестве. От дома, где они живут, до остановки - всего пару минут ходьбы. Теперь Наталья винит себя в том, что не успела подойти вовремя.

- Они его очень любили, единственный ребенок. Сейчас на таблетках и успокоительных каплях только и держатся, - говорит бабушка 5-летнего мальчика.

В садике в агрогородке Новая Заря, куда ходил Дима, из-за трагедии отменили все праздничные мероприятия.

- У нас не то что шок, а большая беда, все равно что личная трагедия, - чуть слышно, упавшим голосом говорит заведующая садом Елена Белькова. - Мы его очень любили. Хороший, шустрый мальчик, семья благополучная. Наш садик находится в четырех километрах от их дома, но мама всегда приходила на любое мероприятие, а Дима первый рвался везде участвовать.

По словам заведующей, в тот день троих детей-дошкольников сопровождала помощник воспитателя. На остановке двоих детей встречала мама - родная тетя погибшего мальчика. Мама Димы должна была подойти.

- Наша работница вывела их из автобуса, отдала маме и села обратно в автобус. Она не нарушила инструкцию. Но не заметила, что мальчик потом оказался рядом с автобусом. Говорит, даже не поняла, что автобус наехал на Диму. Столкновение сразу почувствовал водитель и выбежал из кабины.

Милиции мужчина не смог объяснить, как произошел наезд. Он сказал, что не заметил мальчика. В Витебской областной ГАИ рассказали, что у 57-летнего мужчины внушительный водительский стаж - 39 лет. В тот день он был трезв, прошел медосвидетельствование и инструктаж, с транспортом тоже все было в порядке. За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело. Минимальное наказание, которое может грозить водителю, - до двух лет исправительных работ, максимальное - до пяти лет лишения свободы.

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