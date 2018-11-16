Иностранцам хотят открыть въезд в Россию через Смоленскую область

Губернатор Смоленской области 14 ноября предложил главе правительства России Дмитрию Медведеву создать на границе с Беларусью международный пункт пропуска. Открыть его предлагают между Смоленской областью и поселком Красная Горка в Беларуси.

Сейчас по российским законам граждане третьих стран могут въезжать из Беларуси в Россию только через международные пункты пропуска. А он такой один, причем трехсторонний (Веселовка - с белорусской стороны, Сеньковка - с украинской и Новые Юрковичи - с российской), находится в 90 км от Гомеля. Конечно, туристы недовольны - приходится делать большой крюк.

- Граждане Союзного государства через международные трассы могут без проблем попасть в Россию. А остальные - в соответствии с российским законодательством, - рассказал нам подполковник Государственного пограничного комитета Александр Бычковский. - Органы пограничной службы Беларуси на белорусско-российском участке не представлены: с белорусской стороны пограничной зоны и полосы к России нет. Они есть лишь со стороны России. Приграничная территория, пограничная зона и пограничная полоса - это разные понятия, с разным правовым режимом. У нас же есть понятие приграничной территории - это длина районов, примыкающих к госгранице.

По поводу нового пункта пропуска, уточнил Александр Бычковский, никаких документов белорусской стороне еще не поступало, и комментировать что-либо пока рано.

С января 2017-го в Беларуси действует безвиз для граждан 80 стран, которые прилетают в Национальный аэропорт. Россия с этого времени установила вдоль Беларуси пограничную зону, которая проходит через Брянскую, Смоленскую и Псковскую области. У приезжающих проверяют документы и пропуска. У пассажиров авиарейсов Минск - Москва в России стали проверять паспорта.

Некоторые эксперты считают, что такие меры ввели из-за ухудшения отношений между ЕС и Россией. Россия же говорит, что это нужно для охраны российской границы от нехороших иностранцев, незаконной миграции, наркотрафика и терроризма.

- У нас есть реальные опасения, что, воспользовавшись безвизовым режимом въезда в Республику Беларусь, нехорошие люди пересядут на поезд или самолет в Россию и могут сделать какие-то неприятные вещи, - объяснил тогда в интервью ТАСС российский посол Александр Суриков.

Теперь же российская сторона считает, что отсутствие международного пункта пропуска на границе со Смоленской областью препятствует развитию туризма и привлечению инвестиций в регион. Ведь Смоленск - важный транспортный узел, через который приходят 75% всех грузов из Европы и 35% грузов выезжают из России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беларусь и Россия завершают работу над проектом соглашения о взаимном признании виз. Документ хотели подписать в начале лета, но не смогли договориться. Подписали только соглашение о взаимном пропуске болельщиков на ЧМ по футболу - 2018 и на Евроигры-2019.