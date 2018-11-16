Кто может купить участок под Минском на аукционе?

16 ноября на сайте pravo.by появилось решение Миноблисполкома*, в котором говорится о том, что земельные участки для строительства домов «предоставляются по результатам аукционов либо без их проведения только гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий». К документу прилагается внушительный список городов, поселков и деревень Минской области.

Документ можно понять по-разному. Некоторые сделали вывод, что купить участок с аукциона теперь смогут только люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Так ли это? Мы узнали, как решение Миноблисполкома повлияет на рынок недвижимости.

- Этот документ практически ничего не изменит в ближайшее время. Соотношение спроса и предложения останется таким же, - рассказала Елена АКУЛИЧ, начальник отдела загородной недвижимости агентства «Твоя столица». – В документе идет речь о том, что сельсоветы выделяют участки в Минской области тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, а остальные граждане могут купить землю на аукционе. Такой порядок существует достаточно давно, в этом нет ничего нового. Здесь лишь уточнен перечень населенных пунктов.

- То есть документ не запрещает покупку участков с аукционов тем, кто не стоит в очереди нуждающихся?

- Нет, не запрещает. Любой покупатель по-прежнему может приобрести свободный участок на аукционе, либо купить участок со строением на вторичном рынке. Изменения коснутся лишь небольшой категории людей. Например, если раньше сельсовет мог предоставить участки кому-то из ненуждающихся в улучшении жилищных условий – например, молодому специалисту, который зарегистрирован в сельсовете и живет в данном населенном пункте, то теперь сделать это будет нельзя.

*«О внесении изменений в решение Минского областного исполнительного комитета от 24 апреля 2009 г. № 418»