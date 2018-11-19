Ради того, чтобы завладеть квартирой, хозяйку закопали живьем

-Света последний раз была в сети 17 сентября, - рассказывает сестра убитой девушки. – Мы с ней переписывались. На следующий день она на связь не выходила, я подумала, что у нее деньги на телефоне закончились. Но телефон еще какое-то время звонил, только трубку никто не поднимал.

Татьяна и Анастасия, сестры Светланы, не могут представить, как люди, которые убили девушку, могли замыслить и осуществить такое преступление.

-Они же потом вернулись в эту квартиру, после того, как убили ее. Подметали здесь, порядок наводили, фотографировали! Неужели сердце не дрогнуло? – недоумевает Татьяна.

Напомним, об убийстве 28-летней жительницы Витебска правоохранительным органам стало известно 24 сентября. В тот же день в лесу в Лиозненском районе нашли тело Светланы. Эксперты установили, что девушку сначала били по голове, а потом закопали. Недавно открылись новые обстоятельства: убийцы похоронили Светлану, когда она еще была жива.

- Согласно результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы женщина была жива в момент захоронения. Кроме того, следователями установлено, что убийство совершено 18 сентября в промежуток времени с 16 часов 30 минут по 20 часов 30 минут, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Мужчине и женщине, которые были задержаны по подозрению в убийстве, предъявлено обвинение. 21-летний молодой человек раньше был судим за угон, о том, имела ли его подруга неприятности с законом, не сообщается. Сейчас обоих обвиняют в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах.

Как утверждают исследователи, человек, похороненный заживо в стандартном гробу, может прожить в среднем 5,5 часов. У Светланы не было и этого времени – ее просто засыпали землей.

Как рассказали родственники Светланы, молодой человек – двоюродный брат ее соседки, а женщина – его знакомая.

-Света была очень добрая и доверчивая, это ее и погубило, - вздыхают сёстры. – Зачем она пустила их к себе в квартиру?

-У Светы все увлечения были такие домашние, она вязала, рисовала, цветы выращивала, удобрения для них сама составляла. Животных любила, кошку ее сейчас знакомые забрали, - рассказывает Анастасия. - Очень хотела найти хорошего человека, создать семью. Даже молитвы выписывала специальные, о замужестве…

После смерти матери Светлана в двухкомнатной квартире жила одна. На это жилье и позарилась криминальная пара. Преступники хотели заработать, сдавая квартиру на сутки. До того, как их задержали, они успели подать на одном из интернет-ресурсов объявление о сдаче жилья с фото квартиры.

За это преступление им грозит от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.