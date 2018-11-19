В Скиделе из храма украли все пожертвованные деньги

Крупной суммы не досчитались в храме Святого архангела Михаила. Как рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, вор действовал ночью: он через окно проник в канцелярию. Там злоумышленник взломал сейф и забрал оттуда 1600 рублей, которые храму пожертвовали прихожане.

Представители церкви обратились в милицию. Вора пока не нашли. За кражу ему грозит до трех лет лишения свободы.

В церквях воруют деньги не впервые. Ночью 13 сентября в Логойске обокрали храм Святителя Николая Чудотворца. Кто-то взломал окно и вынес из храма 44 серебряные цепочки и деньги - всего пропали ценности на 1100 рублей. Подозреваемых нашли среди местных жителей: это 29-летняя женщина и 34-летний мужчина.

А в апреле храм ограбили в Орше. Злоумышленник действовал по той же схеме: разбил камнем окно в церкви, забрался внутрь и украл из сейфа тысячу рублей. Вскоре задержали подозреваемого - местного бомжа. Как рассказывали в милиции, накануне он стал ходить в храм, а перед тем как из сейфа исчезли деньги, и вовсе провел в церкви целый день. Видимо, в это время он и высмотрел, где находится сейф и куда прячут ключ от него. Украв деньги, бомж начал шиковать - снял номер в гостинице, катался по городу на такси, делал покупки в магазинах. Задержали его в одном из местных объектов общепита.

В марте в Кобрине задержали серийного церковного вора. По версии милиции, он ночью взламывал двери храмов и похищал деньги из церковных ящиков для пожертвований. Его подозревают в серии краж из церквей Брестской области. Он тоже воровал ночью: взламывал двери храма и забирал деньги из ящиков для пожертвований.