Как в одной семье живут близняшки и двойняшки: «Смотрим на малышек и думаем, что это мы повторились!»

Для 56-летних Веры Кудрявой и Валентины Зайцевой выражение «как две капли воды» не просто слова, а проза жизни. Они близняшки и всю жизнь, можно сказать, смотрят на себя со стороны. А недавно в семье произошло еще одно чудо - у Валентины родились внучки-двойняшки!

Валентина и Вера говорят, что когда они смотрят на малышек, вспоминают себя в детствеФото: Святослав ЗОРКИЙ

«В детстве думали, что мы единственные близнецы в Смолевичах»

С необычной семьей мы встречаемся в столичной квартире на улице Аэродромная. Валентина и Вера в платьях одной расцветки держат на ручках девятимесячных Милану и Диану - зрелище очень умилительное!

- Получается, мы повторились, - улыбается Валентина. - Смотрим и думаем, что они - как мы в детстве!

Вера и Валентина родом из Смолевичей. У них был старший брат, но девочки больше держались вдвоем: вместе и в школу ходили, и во двор гулять.

- Нас родилось трое, но одну не смогли спасти - запуталась в пуповине. Это были 60-е годы, медицина не так развита, - рассказывает Вера. - А вот кто из нас раньше родился, понятия не имеем! Как подросли, мы столкнулись с постоянным вниманием в свою сторону. Город немаленький, но близнецов там мы не встречали, думали, мы единственные в Смолевичах.

Несмотря на то, что Валентина и Вера дружны всю жизнь, в детстве они частенько ругались, доходило даже до драк.

- У нас была небольшая комнатка: один стол у окна и две кровати, - вспоминает Вера. - Иногда хотелось, знаете, у окошка посидеть, подумать, а тут приходит сестра: «Ах, ты у окна!» Начинали ссориться. Или придешь из школы, хочется побыть в тишине и спокойствии, а сестра хочет активничать - вот и повод для ссоры. Но если кого-то из нас обижали - летели защищать как коршуны. Помню, одноклассник дрался с сестрой, я, как увидела, тут же ринулась к нему - надо заступиться! Ведь это словно тебя обидели…

Вера и Валентина рассказывают, что даже покупают похожую одежду, не сговариваясьФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Да, но умели и договориться. В детстве у нас была одна большая кукла на двоих, - дополняет Валентина. - Может, дорого было две покупать или мама решила, что нам на двоих и одной хватит. И что вы думаете, мы играли вместе, умудрялись делиться.

«Мама, скорее всего, имена перепутала, младенцами мы были вообще на одно лицо»

- Наверное, злило иногда, что вас не различают?

- Мы привыкли. Нас в школе часто называли одним именем Верка-Валька - и каждая всегда оборачивалась. Да и мама признавалась, что, скорее всего, имена перепутала, младенцами же мы были вообще на одно лицо. Бывало, что и потом она могла нас со спины перепутать. По характеру мы были очень разные: Валя более шустрая, душа компании, а я более робкая. Но со временем как-то меньше эта разница чувствуется.

- Получается, мы повторились, - улыбается Валентина. - Смотрим и думаем, что они - как мы в детстве!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Пользовались вы своей похожестью? Небось уроки в школе отвечали друг за друга?

- Мы пытались в школе, хотели проверить, сработает или нет, - улыбается Валентина. - Как-то на уроке вызвали отвечать Веру, а поднялась я. Тут сосед говорит: «Да это же Валя!» Нас после этого рассадили, чтобы мы больше не пытались ничего такого делать.

Как и многих других близнецов, Валентину и Веру одевали одинаково, чтобы никому не было обидно. Но в их случае само время диктовало такие условия: особого разнообразия одежды в магазинах не было.

В столичной семье живут и близнецы, и двойняшкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Особо не выделишься. Представьте, в магазин завезли один товар, а во дворе у нас детей много. Так что целый двор был в одинаковых платьях! Это был кошмар! - вспоминает Вера. - Я даже в швеи пошла, потому что в детстве надоело носить одинаковое, хотелось чем-то отличаться.

- Да, одежда была одинаковая, но мы все равно пытались выделиться. Мы чередовали, например, я сегодня платье в горошек надену, а ты - в ромашку. Так и договаривались, - говорит Валентина. - Иногда менялись платьями, размер и рост ведь одинаковый.

«У нас есть какая-то особая связь, телепатия»

Обе сестры после школы уехали учиться в Минск, а после остались здесь. Валентина стала работать кассиром в магазине, а Вера - швеей в ателье.

- В студенчестве Валя жила в общежитии, а я ездила каждый день в Смолевичи. Но был период, когда и я нелегально там жила. Бегали через вахту, что называется, как одно лицо, - смеется Вера. - И вот как-то мне вновь нужно было там переночевать. Было поздно, я перебегала дорогу в неположенном месте, а мне милиционер говорит: «Тебе жить надоело?» А я ему так резко: «Да, надоело». И убежала. Потом возвращается с работы Валя и говорит, мол, на меня так сейчас посмотрел милиционер! Я рассказала, и мы вместе посмеялись.

Ирина, Валентина и Вера рассказывают, что все семейные торжества празднуют вместе!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Удивительное дело, в юности и детстве Вера и Валентина стремились отличаться друг от друга, а сейчас носят похожую по расцветке и фасону одежду и иногда, не сговариваясь, покупают одинаковые вещи.

- Я купила себе ботинки короткие, смотрю, а у сестры такие же. Фасон пальто у нас одинаковый, часто и цвета в одежде совпадают, - говорит Вера. - У нас есть какая-то связь, телепатия. Собираешься позвонить сестре, а тут раздается звонок от нее. Словно чувствуем. Или у меня болит голова, сестра говорит, что и ей нехорошо.

Сестры, вспоминая истории из детства и студенчества, трогательно переглядываются между собой, словно думают об одном и том же.

- Раньше были свои заботы, но мы повзрослели, поняли, что мы друг для друга - лучшие подруги. Она знает все мои секреты! Сейчас мы стали еще больше общаться вдвоем, ни одно событие семейное порознь не проходит: начиная от посадки картошки и заканчивая днями рождения внуков. Созваниваемся постоянно.

Когда дочь Валентины Ирина родила двойняшек, в семье стали шутить: да это же новые Валя и Вера!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Когда муж узнал, что у нас будет двойня, две недели не мог принять эту новость»

Когда дочь Валентины Ирина родила двойняшек, в семье стали шутить: да это же новые Валя и Вера!

- В школе на уроках биологии мы спрашивали, могут ли у наших детей родиться близнецы. Учительница сказала, что могут, но только у дочерей - через поколение. У моей Иры первым родился сын, мы как-то и не думали об этом, - признается Вера.

- Вообще не думали, - подтверждает Ирина. - Но тут я на УЗИ узнала, что у меня будет двойня, рассказала мужу. Он сперва удивился, а потом сказал: «Хорошо!» Позже только признался, что еще две недели не мог принять новость, что мы вмиг превратимся в многодетную семью, появятся двойные заботы. Но когда малышки появились на свет, не осталось сомнений - это прекрасно! Это море позитива, не передать словами. Я хотела близнецов, которые будут на одно лицо. Но когда они родились, я увидела: одна - копия мамы, вторая - папы. Обрадовалась, что никому не обидно! А еще поражает, как у меня и у бабушки совпало все. У нее был старший сын и у меня, она родила маму и тетю в 32, я своих дочек - тоже…

Мама милых двойняшек Ирина говорит, что хоть ее девочки еще очень маленькие, между ними уже есть особая связь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ирина говорит, что, хоть ее девочки еще очень маленькие, между ними уже есть особая связь.

- Одна поползла в сторону, следом и вторая. Если плачет одна, обязательно вторая тоже начинает! Думаю, они понимают, что не одни, что всегда рядом есть сестра. Старшего сына я не могла оставить в комнате одного играть, а девчонки спокойно вместе играют.

- А мы наблюдаем за ними и думаем, что и мы были такие вдвоем, - говорит Вера.

-Я хотела близнецов, которые будут на одно лицо. Но когда они родились, я увидела: одна - копия мамы, вторая - папы. Никому не обидно! – рассказывает Ирина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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