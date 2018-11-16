2018-11-16T11:55:25+03:00
Минск

Международный фестиваль мобильного кино стартавал в Минске

Для участия в кинофестивале достаточно снять фильм на смартфон
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«Основано на реальных событиях» - под таким лозунгом открыли фестиваль velcom Smartfilm в этом году. Поэтому готовьте ваши невыдуманные видеоистории, снятые на мобильный телефон и загружайте на сайт фестиваля. Фильм может быть снят как в художественном, так и в документальном жанре, а его хронометраж не должен превышать 10 минут.

Участниками могут стать совершеннолетние граждане любой страны мира, но в этом году организаторы пообещали уделить особое внимание белорусским авторам.

- Мы считаем своим приоритетом поддержку белорусского кинематографа и молодых белорусских режиссеров, соответственно в этом году при вручении гран-при и номинаций мы будем отдавать предпочтение белорусским работам, - отметила Елена Бычкова, представитель компании организатора.

Работы будут оцениваться таким образом: Гран-при фестиваля, 1-е, 2-е и 3-е места. Также победить можно в следующих номинациях: «Лучший сценарий, основанный на реальных событиях», «Победитель народного голосования», номинация от организаторов «Best Biopic» за лучшую автобиографическую работу и номинация от партнера Фестиваля - #seemore.

Прием заявок начинается с 20 ноября и продлится по 29 декабря. А победителей назовут 31 января 2019 года. Наградой для обладателя Гран-При станет 3 тыс. рублей и смартфон.

Кстати, в жюри в этом году Николай Лавренюк, координатор кинофестиваля «Лiстапад» и Игорь Сукманов, программный директор того же «Лістапада». А также Тарас Тарналицкий, автор телеграм-канала «Священный Белавуд», Леонид Калитеня, продюсер «Центра современной культуры «Бегущая черепаха» и другие.

Подробности об участии в фестивале можно узнать на сайте smartfilm.by.

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