Солари выдал лучший старт для тренера «Реала»

В конце октября у «Реала» дела были очень плохи: в семи матчах «сливочные» проиграли пять раз, забив всего 4 мяча и пропустив 13. Хулена Лопетеги отправили в отставку, его временно заменил Сантьяго Солари.

Все шло к тому, что новым коучем станет Антонио Конте, но стороны не смогли договориться. Зато при Солари «Реал» задышал»: четыре победы в четырех матчах и разница мячей +13. Это лучший старт после четырех матчей для нового тренера «Реала» с 1929 года. Не мудрствуя лукаво, боссы клуба утвердили его в роли главного тренера, заключив контракт до 2021 года.

Как футболист Солари собрал коллекцию трофеев, поиграв в звездном «Реале» времен Зидана, Фигу, Рауля, Роберто Карлоса (2000 - 2005 гг.). Затем доигрывал в «Интере» и клубах Латинской Америки. Карьеру тренера он начал в молодежных командах «Реала», а сейчас дождался шанса на топ-уровне, где ранее не работал. Президента клуба Флорентино Переса подкупает в аргентинце преданность «Реалу».

Солари, как и Зидан в свое время, смог навести порядок в раздевалке и улучшить микроклимат, что отразилось на результатах. Но вопрос, сможет ли он удержать планку на такой отметке в долгосрочной перспективе. Все-таки летом «Мадрид» потерял Роналду, а взамен никого не приобрел. «Сливочным» необходим приток свежей крови.

- Вы понятия не имеете, что такое мадридский «Реал». Мы живем в состоянии постоянного кризиса, даже когда выигрываем Лигу чемпионов, - так ответил Солари на вопрос, преодолен ли игровой кризис.

В чемпионате Испании «Реал» идет на 6-м месте с 4-очковым отставанием от «Барселоны».