Арина Соболенко за год заработала более 1,8 млн. долларов

У теннисисток настала пора отпусков. Арина Соболенко ненадолго заехала в Минск, а потом рванула греться на солнце. Подписчиков Инстаграма она порадовала яркими фото с пляжа.

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

В комментариях к снимкам она то философствовала: «Ничто не вечно под луной». То делала ироничные замечания: «И почему муза философии настигла меня именно сейчас?» Дальше она заигрывала: «Извините, что публикую так много фото».

Арина Соболенко резвая везде. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Поклонники тут же стали писать, мол, давай еще, и соревновались в комплиментах. Отметилась в комментариях и французская теннисистка Кристина Младенович, уточнившая, в Дубае ли Арина, и получившая утвердительный ответ.

Арина как никто заслужила такой отдых. Минувший сезон стал для нее успешным. Она выиграла свои первые турниры в серии WTA и заработала за это время 1,8 миллиона долларов призовых. Другая белорусская теннисистка, Александра Саснович, тоже выдала лучший год в карьере: турниры не выиграла, зато дошла до 1/8 Уимблдона. По данным WTA, за сезон она заработала 1,007,650 долларов. Годовой урожай Виктории Азаренко - 847 тысяч, но сезон для нее выдался скомканным из-за судебной тяжбы, а потом - из-за травм. К следующему сезону она рассчитывает подойти во всеоружии. 20-летняя Вера Лапко заработала 337 тысяч, но самое главное, что в мировом рейтинге совершила рывок из второй сотни на 65-е место.