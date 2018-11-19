Праздничные гирлянды, или Волшебство вокруг нас

Новогодние праздники - то время, когда все ожидают хотя бы немножко волшебства. А чудеса на самом деле вокруг нас. Новогодняя сказка - это и наш уютный дом, куда хочется возвращаться снова и снова, и любимый ресторанчик за углом, где так вкусно угощают воздушной выпечкой, это и улицы родного города, в котором прошло детство.

Праздник приближается с бешеной скоростью, и новогоднее настроение уже вовсю витает в воздухе. Не упустите эти праздничные моменты, сделайте их ярче при помощи светящихся гирлянд, вкусной еды, тепла близких и друзей.

А чтобы праздничная атмосфера наполняла не только дом, но и все вокруг, не забудьте украсить свой ресторан, офис или торговый центр. Подарите хорошее настроение гостям, клиентам и покупателям - и вы не только увидите счастливые глаза окружающих, но значительно повысите продажи.

Традиционно для украшения дома, офисных построек и кафе, городских зданий и проспектов используют гирлянды. Но какие новогодние гирлянды выбрать из огромного множества, целиком и полностью зависит от вашего вкуса и особенностей объекта украшения.

Выбираем уличные новогодние гирлянды

Светодиодная бахрома. Идеальным выбором для украшения торговых центров, магазинов, городских построек станет светодиодная бахрома. Бахрома - это гирлянда, которая состоит из шнура и свисающих нитей со светодиодами. Длина светящихся нитей может быть разной. Лучше выбирать бахрому с диодами нескольких цветов и мерцанием, которая смотрится особенно празднично и атмосферно. С помощью бахромы можно ярко выделить торцы коттеджа, украсить балкон.

Светодиодные дожди. Из дождей, соединенных друг с другом, можно создать настоящий светодиодный занавес. Это решение очень популярно при украшении стеклянных поверхностей: витрин, окон, зеркальных фасадов. Почему? Да потому что стекло пропускает свет, и, украшая здание с улицы, вы создаете праздничную атмосферу и внутри.

Украшение окон Национального аэропорта «Минск» светодиодными дождями.

Светодиодные сети. Вам когда-нибудь хотелось сделать звезды зимнего холодного неба еще больше и ярче? Со светодиодными сетями все становится возможным. Растяните сеть на крыльце или под козырьком офисного здания - и, вуаля, до звезд можно дотянуться рукой. Между прочим, светодиодные сети - отличный источник не только праздничного настроения, но и света.

Светодиодные сети в украшении магазина розничной сети «Гиппо».

Клиплайт. Это удивительно гибкая и яркая гирлянда, лучший вариант для украшения деревьев. Клиплайтом можно с легкостью обмотать ствол и ветви деревьев, наполнив их жизнью и теплом праздника. Клиплайт не нагревается, поэтому за здоровье деревьев можно не беспокоиться.

Пример использования гирлянд клиплайт для украшения деревьев.

Тающие сосульки. Наверное, самая необычная и любимая дизайнерами гирлянда. Тающие сосульки - это провод, на котором висят прозрачные трубки с диодами. Диоды загораются и потухают сверху вниз, создавая эффект тающих сосулек. Гирлянда очень динамичная, интересно смотрится на деревьях, елках, фасадах.

Гирлянда «Тающие сосульки» в праздничном оформлении магазина розничной сети «Соседи».

Дюралайт. Гибкий силиконовый шнур с диодами внутри, прекрасно гнется и отлично защищен от влаги и морозов. Дюралайт - самое простое и оптимальное решение для украшения коттеджей. С его помощью можно легко обрисовать светом контуры дома и крыши, превратив коттедж в настоящую сказочную избушку, мерцающую издалека.

Светодиодная гирлянда из шариков. Самым атмосферным украшением праздничной елки станет гирлянда из шариков или шариков-ретро. Просто закутайте новогоднюю красавицу во дворе или дома в гирлянду из шариков и наслаждайтесь душевным теплом приближающихся праздников.

Пример новогоднего декора коттеджа.

Помните: очень важно, чтобы выбранная светотехника была надежной и приспособленной для улицы. И тут не последнюю роль играет ее качество: гирлянды должны быть профессиональными, устойчивыми к морозам, воздействию влаги и перепадам температур.

Где купить профессиональные новогодние гирлянды?

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