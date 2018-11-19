2018-11-19T21:52:44+03:00
Общество

Праздничные гирлянды, или Волшебство вокруг нас

Как украсить дом, офис или магазин атмосферно и по-европейски
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Подготовка к Новому году в семейном кругу.Подготовка к Новому году в семейном кругу.
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Новогодние праздники - то время, когда все ожидают хотя бы немножко волшебства. А чудеса на самом деле вокруг нас. Новогодняя сказка - это и наш уютный дом, куда хочется возвращаться снова и снова, и любимый ресторанчик за углом, где так вкусно угощают воздушной выпечкой, это и улицы родного города, в котором прошло детство.

Праздник приближается с бешеной скоростью, и новогоднее настроение уже вовсю витает в воздухе. Не упустите эти праздничные моменты, сделайте их ярче при помощи светящихся гирлянд, вкусной еды, тепла близких и друзей.

А чтобы праздничная атмосфера наполняла не только дом, но и все вокруг, не забудьте украсить свой ресторан, офис или торговый центр. Подарите хорошее настроение гостям, клиентам и покупателям - и вы не только увидите счастливые глаза окружающих, но значительно повысите продажи.

Традиционно для украшения дома, офисных построек и кафе, городских зданий и проспектов используют гирлянды. Но какие новогодние гирлянды выбрать из огромного множества, целиком и полностью зависит от вашего вкуса и особенностей объекта украшения.

Выбираем уличные новогодние гирлянды

Светодиодная бахрома. Идеальным выбором для украшения торговых центров, магазинов, городских построек станет светодиодная бахрома. Бахрома - это гирлянда, которая состоит из шнура и свисающих нитей со светодиодами. Длина светящихся нитей может быть разной. Лучше выбирать бахрому с диодами нескольких цветов и мерцанием, которая смотрится особенно празднично и атмосферно. С помощью бахромы можно ярко выделить торцы коттеджа, украсить балкон.

Светодиодные дожди. Из дождей, соединенных друг с другом, можно создать настоящий светодиодный занавес. Это решение очень популярно при украшении стеклянных поверхностей: витрин, окон, зеркальных фасадов. Почему? Да потому что стекло пропускает свет, и, украшая здание с улицы, вы создаете праздничную атмосферу и внутри.

Украшение окон Национального аэропорта «Минск» светодиодными дождями.

Украшение окон Национального аэропорта «Минск» светодиодными дождями.

Светодиодные сети. Вам когда-нибудь хотелось сделать звезды зимнего холодного неба еще больше и ярче? Со светодиодными сетями все становится возможным. Растяните сеть на крыльце или под козырьком офисного здания - и, вуаля, до звезд можно дотянуться рукой. Между прочим, светодиодные сети - отличный источник не только праздничного настроения, но и света.

Светодиодные сети в украшении магазина розничной сети «Гиппо».

Светодиодные сети в украшении магазина розничной сети «Гиппо».

Клиплайт. Это удивительно гибкая и яркая гирлянда, лучший вариант для украшения деревьев. Клиплайтом можно с легкостью обмотать ствол и ветви деревьев, наполнив их жизнью и теплом праздника. Клиплайт не нагревается, поэтому за здоровье деревьев можно не беспокоиться.

Пример использования гирлянд клиплайт для украшения деревьев.

Пример использования гирлянд клиплайт для украшения деревьев.

Тающие сосульки. Наверное, самая необычная и любимая дизайнерами гирлянда. Тающие сосульки - это провод, на котором висят прозрачные трубки с диодами. Диоды загораются и потухают сверху вниз, создавая эффект тающих сосулек. Гирлянда очень динамичная, интересно смотрится на деревьях, елках, фасадах.

Гирлянда «Тающие сосульки» в праздничном оформлении магазина розничной сети «Соседи».

Гирлянда «Тающие сосульки» в праздничном оформлении магазина розничной сети «Соседи».

Дюралайт. Гибкий силиконовый шнур с диодами внутри, прекрасно гнется и отлично защищен от влаги и морозов. Дюралайт - самое простое и оптимальное решение для украшения коттеджей. С его помощью можно легко обрисовать светом контуры дома и крыши, превратив коттедж в настоящую сказочную избушку, мерцающую издалека.

Светодиодная гирлянда из шариков. Самым атмосферным украшением праздничной елки станет гирлянда из шариков или шариков-ретро. Просто закутайте новогоднюю красавицу во дворе или дома в гирлянду из шариков и наслаждайтесь душевным теплом приближающихся праздников.

Пример новогоднего декора коттеджа.

Пример новогоднего декора коттеджа.

Помните: очень важно, чтобы выбранная светотехника была надежной и приспособленной для улицы. И тут не последнюю роль играет ее качество: гирлянды должны быть профессиональными, устойчивыми к морозам, воздействию влаги и перепадам температур.

Где купить профессиональные новогодние гирлянды?

Lux.by - поставщик профессиональной декоративной светотехники в новом формате: от разработки проекта до производства и поставки полностью индивидуального светотехнического решения. Вот уже 26 лет мы работаем новогодними волшебниками и из года в год украшаем Беларусь. Среди объектов, декорированных светотехникой Lux.by, городские елки, крупнейшие торговые сети, рестораны, санатории, предприятия и, конечно, шикарные загородные коттеджи.

За 26 лет команда Lux.by изучила всех производителей и выбрала для сотрудничества только лучших - тех, чьи гирлянды сияют ярче других и исправно служат на протяжении нескольких сезонов.

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Создавайте праздничное настроение для себя и друзей, окунитесь в предновогоднюю атмосферу и ждите чуда, которое уже стоит на пороге. До праздника осталось совсем чуть-чуть.

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