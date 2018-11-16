Ремонт памятника Калинину в Минске обойдется почти в 55 тысяч долларов

В Минске начали ремонтировать памятник Михаилу Калинину на одноименной площади напротив парка Челюскинцев. Его установили 40 лет назад, за эти годы появились трещины у основания, отвалились некоторые плиты.

Сейчас памятник окружен специальной конструкцией наподобие парника, рабочие сняли у его основания старые плиты. Заказчик ремонта - «Ремавтодор Первомайского района».

Памятник "Всесоюзному старосте" установили в Минске 40 летФото: Павел МАРТИНЧИК

- Памятник находился в аварийном состоянии, там плиты падали, мы как могли крепили их постоянно. Но там ведь ходят люди, скейтеры катаются, вдруг что упадет - трагедии не миновать. Решение о реконструкции принимало в том числе Министерство культуры, потому что памятник - историко-культурная ценность. Согласно проектно-сметной документации, которая прошла госэкспертизу, сначала нужно снять гранит внизу, штукатурку. Собираемся проводить облицовку гранитом, - рассказывает директор предприятия «Ремавтодор Первомайского района» Виталий Германчук. - В понедельник, 19 ноября, соберется комиссия с подрядчиками, заказчиками, проектировщиками и реставраторами, которые будут смотреть, в каком состоянии бетон, решать, какие именно работы будут дальше проводиться. Также будет обследована и сама скульптура из бронзы, специалисты дадут рекомендации.

Сейчас памятник окружен специальной конструкцией наподобие парникаФото: Павел МАРТИНЧИК

Ремонт проводится за счет городского бюджета. В интернете появилась информация, что было два тендера на проведение работ, и в них указывалось, что стоимость ремонта обойдется столице в 134 тысячи рублей, то есть 62,5 тысячи долларов.

- Средства выделил Мингорисполком. - объясняет Виталий Германчук. - Проводились торги, удалось немного уменьшить сумму, сейчас она составляет 115 тысяч рублей (54,7 тысячи долларов. - Авт.). В основном затраты идут на материалы. Например, поставить памятник из гранита умершему - это примерно 500 - 600 долларов. А тут объемы большие. Плюс работа гранитчиков тоже недешевая. Так что это небольшие деньги.

Работы по ремонту выполняет столичная организация «Ренвитан». Завершить планируют в декабре.

Завершить планируют в декабре.Фото: Павел МАРТИНЧИК

СПРАВКА «КП»

Михаил Иванович Калинин – революционер и советский политический деятель. Его часто называли «всесоюзным старостой», так как он занимал должность главы государства, которая в разные годы именовалась по-разному. Калинин был председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета и Председателем Президиума Верховного Совета СССР.